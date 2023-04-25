"Потрібно до кінця року": Польща пропонує продовжити заборону на імпорт української агропродукції

Європейський Союз уже погодився на деякі пропозиції Польщі й інших сусідів України.

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Польська влада вважає, що заборона імпорту українського продовольства, яка введена до кінця червня, є недостатньою. Тому країна проситиме у Європейського союзу дозволу продовжити його до кінця 2023 року, повідомляє видання RMF24.

Так, за словами міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса, механізми мають довше захищати польський ринок.

"До червня мало, потрібно хоча б до кінця року. Для нас дуже важливо, щоб ті механізми, які ми сьогодні запроваджуємо, працювали довше, щоб вони довше захищали наш польський ринок", — сказав він.

Чиновник зазначив, що після дискусій у Європейському Союзі погодились з деякими пропозиціями Польщі й інших сусідів України.

"Декілька продуктів уже додано до списку для обговорення, але в нас ще більше продуктів, за які ми хочемо боротися разом", — додав Роберт Телус.

Йдеться, зокрема, про яблучний сік, м'ясо птиці та м'які фрукти. Крім того, перемовники наполягають, що запропоновані Євросоюзом 100 мільйонів євро для допомоги фермерам надто мало.

Переговори між Єврокомісією та неформальною коаліцією п'яти країн — Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Болгарії — продовжаться у вівторок, 25 квітня.

Нагадаємо, 18 квітня Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту зерна. Міністр сільського господарства Роберт Телус зазначив, що Варшава розробила механізми, які гарантують, що під час транзиту зерно не залишиться на території країни.

А днями керівництво ЄС вирішило відшкодувати витрати фермерів із п'яти країн Європи, що межують з Україною, інтереси яких постраждали від збільшення експорту зернових. Як компенсацію фермерам виділять 100 млн євро.

Тим часом "зернова угода" між Україною та РФ можуть скоро згорнути. За даними Reuters, Росія хоче вийти з угоди після 18 травня нібито через те, що її вимоги щодо полегшення її власного експорту зерна не було виконано.