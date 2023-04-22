Зернова угода може почати згортатися вже наступного тижня, – ЗМІ

За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, Україні потрібно шукати альтернативні варіанти на випадок, якщо РФ спробують заблокувати "зернову угоду".

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"Зернова угода" між Україною та Російською Федерацією може почати згортатися наступного тижня. Очікується, що транзит буде завершено до 18 березня, пише видання Reuters.

У публікації йдеться, що РФ не має наміру продовжувати свою участь в угоді після 18 травня нібито через те, що її вимоги щодо полегшення її власного експорту зерна не були виконані.

У розпорядження журналістів потрапив лист, в якому Москва заявляє, що реєстрація нових суден здійснюватиметься лише "після отримання гарантій від судновласників на завершення їхньої участі в ініціативі" до 18 травня.

"Це дозволить уникнути комерційних втрат і запобігти можливим ризикам безпеки", — йдеться в листі.

Автори статті зазначають, що Росія може не схвалити транзит нових суден у рамках угоди вже наступного тижня.

За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, Україні потрібно шукати альтернативні варіанти на випадок, якщо РФ спробують заблокувати "зернову угоду" 18 травня.

"Моя особиста думка, що зернова угода – це, звичайно, вихід із ситуації, але це в певному вигляді обмеження українського суверенітету, оскільки ми не можемо вивозити всі продукти вільно відповідно до міжнародного права", – заявив Боднар на брифінгу.

Нагадаємо, що 18 березня "зернова угода", яка гарантує безпечний прохід для суден, що перевозять життєво важливе експортне зерно з України, продовжено на 120 днів замість раніше озвучених 60.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 20 березня зазначив, що Росія намагається підірвати Чорноморську зернову ініціативу, звинувачуючи Україну в недотриманні показників експорту до країн, що потребують.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель 18 квітня зазначив, що РФ заблокувала 50 суден із українським зерном у Чорному морі. За словами політика, це вже не перша спроба російської сторони перешкодити експорту українського зерна.