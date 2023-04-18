РФ заблокувала судна з українським зерном у Чорному морі: у ЄС відреагували

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Росія вже не вперше намагається перешкодити експорту зерна з України.

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Російська Федерація заблокувала 50 суден з українським зерном у Чорному морі. Про це повідомив верховний представник Європейського союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

За словами політика, це вже не перша спроба російської сторони перешкодити експорту українського зерна.

"Наслідки війни зачіпають нас усіх. Росія вкотре блокує в Чорному морі 50 суден з гостро необхідним зерном. ЄС підтримує зусилля ООН і продовжуватиме сприяти експорту через дороги солідарності ЄС, які доставили у світ 25 млрд тонн зерна", — заявив глава європейської. дипломатії.

Зазначимо, що за даними Мінінфраструктури України, 17 квітня РФ заблокувала інспекцію суден із зерном у територіальних водах Туреччини. У відомстві зазначили, що російська сторона намагається впливати на діяльність українських портів та експортерів через нав'язування своїх критеріїв визначення конкретних судів, які беруть участь у "зерновій угоді".

"Це чергова спроба диктувати усьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", — заявили в міністерстві.

Згідно з заявою Мінінфраструктури України Юрія Васькова від 12 квітня, "зернова угода", укладена за посередництва ООН, перебуває у "критичному стані". Причиною цього стали дії російської сторони.

Нагадаємо, що 18 березня "зернова угода" була продовжена на 120 днів, замість передбачуваних 60. Угода має гарантувати гарантує безпечний прохід для суден, що перевозять експортне зерно з України.

Фокус також писав про те, чому європейські країни почали відмовлятися від імпорту українського зерна. Окрім Польщі та Угорщини про намір обмежити закупівлю продовольства з України заявила Словаччина.