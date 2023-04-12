Зернова угода під загрозою: РФ заблокувала судна у Чорному морі, — Мінінфраструктури

У міністерстві зазначили, що якщо такий стан справ продовжиться, світові ціни на продукти харчування, ймовірно, зростуть на 15%.

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Угода, укладена за посередництва ООН і що дозволяє Україні експортувати зерно через Чорне море, перебуває у "критичному стані" через дії Росії. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України з питань морських портів та судноплавства Юрій Васьков у коментарі The Guardian.

За його словами, представники Росії, Туреччини та ООН інспектують судна на шляху до українських портів і з них у рамках угоди. Спільна комісія погоджує назви судів, які підлягають огляду. Проте у вівторок 11 квітня жодних перевірок не було.

Він зазначив, що українська сторона представила назви трьох суховантажів-зерновозів відповідно до договору. Проте росіяни викреслили назви зі списку та надали інші 50 кораблів. В результаті таких дій жодному судну не дозволили продовжити свій шлях, що рівносильно фактичної блокади з боку Москви.

"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", — сказав він.

Видання нагадало, що Росія не раз висловлювала своє незадоволення зерновою угодою. Росія навмисне гальмує процес перевірки ще з жовтня 2022 року.

За словами Васькова, якщо такий стан справ продовжиться, світові ціни на продукти харчування, ймовірно, зростуть на 15%. Він сказав, що українські фермери будуть змушені знову запасатися зерном, як минулого літа, і зіткнуться із серйозними фінансовими труднощами.

Нагадаємо, що 9 березня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "нечесною" позицію країн Заходу щодо зернової угоди. За його словами, російським кораблям із зерном та добривами як вантаж забороняють заходити в порти країн-імпортерів.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков 18 березня заявив, що зернова угода була продовжена на 120 днів, а не на 60, як заявлялося раніше. Так, раніше у Кремлі заявляли про продовження "зернової угоди" на 60 днів.