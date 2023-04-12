Зерновая сделка под угрозой: РФ заблокировала суда в Черном море, — Мининфраструктуры

В министерстве отметили, что если такое положение дел продолжится, мировые цены на продукты питания, вероятно, вырастут на 15%.

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Сделка, заключенная при посредничестве ООН и позволяющая Украине экспортировать зерно через Черное море, находится в "критическом состоянии" из-за действий России. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам морских портов и судоходства Юрий Васьков в комментарии The Guardian.

По его словам, представители России, Турции и ООН инспектируют суда на пути в украинские порты и из них в рамках соглашения. Совместная комиссия согласовывает названия судов, подлежащих осмотру. Однако во вторник 11 апреля никаких проверок не было.

Он отметил, что украинская сторона представила названия трех сухогрузов-зерновозов в соответствии с договором. Однако россияне вычеркнули названия из списка и предоставили другие 50 кораблей. В результате таких действий, ни одному судну не разрешили продолжить свой путь, что равносильно фактической блокаде со стороны Москвы.

"Сегодня у нас критическая ситуация. Россияне нарушили условия Черноморской зерновой инициативы. Они решили в одностороннем порядке изменить планы украинских портов. Это неприемлемо", — сказал он.

Издание напомнило, что Россия не раз выражала свое недовольство зерновой сделкой. Россия намеренно тормозит процесс проверки еще с октября 2022 года.

По словам Васькова, если такое положение дел продолжится, мировые цены на продукты питания, вероятно, вырастут на 15%. Он сказал, что украинские фермеры будут вынуждены снова запасаться зерном, как прошлым летом, и столкнутся с серьезными финансовыми трудностями.

Напомним, что 9 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "нечестной" позицию стран Запада в отношении зерновой сделки. По его словам, российским кораблям с зерном и удобрениями в качестве груза запрещают заходить в порты стран-импортеров.

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков 18 марта заявил, что зерновая сделка была продолжена на 120 дней, а не на 60, как заявлялось ранее. Так, ранее в Кремле заявляли о продлении "зернового соглашения" на 60 дней.