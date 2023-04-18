РФ заблокировала судна с украинским зерном в Черном море: в ЕС отреагировали

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Россия уже не впервые пытается воспрепятствовать экспорту зерна из Украины.

Related video

Российская Федерация заблокировала 50 судов с украинским зерном в Черном море. Об этом сообщил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам политика, это уже не первая попытка российской стороны воспрепятствовать экспорту украинского зерна.

"Последствия войны затрагивают нас всех. Россия в очередной раз блокирует в Черном море 50 судов с остро необходимым зерном. ЕС поддерживает усилия ООН и будет продолжать содействовать экспорту через дороги солидарности ЕС, которые доставили в мир 25 млрд тонн зерна", — заявил глава европейской дипломатии.

Отметим, что по данным Мининфраструктуры Украины, 17 апреля РФ заблокировала инспекцию судов с зерном в территориальных водах Турции. В ведомстве отметили, что российская сторона пытается влиять на деятельность украинских портов и экспортеров посредством навязывания своих критериев определения конкретных судов, участвующих в "зерновой сделке".

"Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать пищу как оружие", — заявили в министерстве.

Согласно заявлению Мининфраструктуры Украины Юрия Васькова от 12 апреля, "зерновая сделка", заключенная при посредничестве ООН, находится в "критическом состоянии". Причиной тому стали действия российской стороны.

Напомним, что 18 марта "зерновая сделка" была продлена на 120 дней, вместо предполагаемых 60. Соглашение должно гарантировать гарантирует безопасный проход для судов, перевозящих экспортное зерно из Украины.

Фокус также писал о том, почему европейские страны начали отказываться от импорта украинского зерна. Кроме Польши и Венгрии о намерении ограничить закупки продовольствия из Украины заявила Словакия.