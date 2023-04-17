Ненужное зерно: почему в ЕС отказываются от украинской продукции и чем это грозит Украине

Фокус разбирается, почему европейские страны постепенно отказываются от украинской агропродукции.

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После Польши и Венгрии третьей страной, которая вводит запрет на импорт украинского зерна станет Словакия. Об этом решении 17 апреля 2023 года заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Что происходит?

В Европе считают, что местный рынок уже перенасыщен украинскими продуктами. Например, 16 апреля Минагрополитики Словакии опубликовало информацию, что исчерпало возможности регулирования импорта из Украины. При этом, как объяснил премьер-министр страны Эдуард Хегер, инициатива может быть временной.

"Словакия временно прекратит импорт зерновых и других выбранных продуктов из Украины. Сегодня рабочая группа будет собираться на эту тему. Результаты будут опубликованы", — написал он.

В то же время министр сельского хозяйства Болгарии Явир Гечев, как сообщает издание BNR News заявил, что правительство страны тоже рассматривает возможность аналогичного запрета. По его словам, этого хотят местные фермеры, которые потеряли возможность сбывать свою продукцию, поскольку на рынке уже много относительно дешевого украинского товара.

"Нужно защитить и болгарские интересы, тем более ограничения уже ввели другие государства. Есть серьезный риск накопления больших количеств в нашей стране, если и мы не примем соответствующие меры", – сказал Явир Гечев.

По его словам, запрет уже обсуждали с министрами сельского хозяйства шести европейских стран. В то же время Болгария обратилась с запросом о проблеме в Брюссель еще в сентябре прошлого года.

Тем временем в Европейской комиссии еще 15 апреля отреагировали на решение правительств Польши и Венгрии по поводу импорта украинского зерна, назвав действия стран неприемлемыми.

"В столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", — сказано в заявлении Еврокомиссии.

Что говорят в украинском правительстве

В украинском министерство аграрной политики считают, что действия Польши противоречат ранее достигнутым договоренностям, согласно которым до 7 июля Киев должен был поставлять через страну:

пшеницу;

кукурузу;

подсолнечник;

рапс.

"Мы понимаем, что у польских фермеров сложилась трудная ситуация, но подчеркиваем, что в самом сложном положении находятся фермеры Украины. Именно украинские фермеры несут колоссальные убытки из-за войны России против Украины, и именно украинские фермеры гибнут на своих полях от российских мин", — сказано в заявлении.

Тем временем министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире телемарафона 17 апреля заявил, что есть надежда на то, что Польша и Украина скоро проведут переговоры по вопросу о зерне.

"У нас есть надежда достичь соглашения с учетом тех тесных, близких и сильных отношений, которые у нас есть, особенно в последнее время", — отметил он.

Отметим, по информации министра, из Украины в Польшу ежемесячно поставлялось от 500 тыс. до 700 тыс. тонн различной сельскохозяйственной продукции, в том числе зерно, масло, сахар, яйца, мясо. Но большая часть из озвученного объема, по словам Николая Сольского, идет транзитом в другие страны. Он отметил, что около 150-200 тысяч тонн украинской сельскохозяйственной продукции продавалось непосредственно в Польше.

Сколько потеряет Украина после запрета продавать зерно

Как объяснил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики ВРУ Данил Гетманцев, Украина понесет серьезные убытки из-за эмбарго на экспорт сельхозпродукции в страны ЕС. Причина: поставки в приграничные страны составляют более четверти (28%) всего продовольственного импорта.

По его словам, зафиксированный таможней экспорт сельскохозпродукции из Украины во все страны мира составил 6,75 млрд в период с января по март 2023 года. При этом экспорт агропродукции в Польшу за этот период составил 652 млн долл.

По его подсчетам, только на Венгрию и Польшу, которые уже ввели временное эмбарго на ввоз украинской с/х продукции, приходилось 14% всего аграрного экспорта в первом квартале 2023 года. А на четыре приграничных страны – Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию – в целом приходилось 28% всего украинского аграрного экспорта, в том числе 27% – по зерну и маслу.

"Поэтому Украина будет нести значительные потери из-за эмбарго на экспорт своей с/х продукции в соседние страны ЕС. Уверен, что путем взаимных уступок и поддержки со стороны ЕС скорейший компромисс в этом вопросе будет найден", – добавил Данил Гетманцев.

А народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале добавил, что снижении цен на агропродукцию в ЕС несправедливо обвинять именно украинских фермеров.

"Факт в том, что из-за войны и других обстоятельств до этого цены на ресурсы (включая агро) взлетели к рекордным. И сейчас, постепенно, начали снижаться на всех рынках. Но не скажу, что агропродукция прямо сильно дешевеет, поэтому здесь обвинять наших фермеров очень странно. Стоимость снижается повсеместно, но все еще остается высокой", — объяснил Ярослав Железняк.

Напомним также, что протесты против украинского зерна возникли и в Румынии. Местные производители потребовали возмещения убытков из-за конкуренции с украинской зернопродукцией.