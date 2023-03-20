Зерно — не зброя Кремля: в МЗС України спростували заяву Путіна про постачання в "ситі країни" (відео)

Путін звинуватив Україну в невиконанні умов зернової угоди. У МЗС України спростували звинувачення та закликали країни Азії та Африки не вірити Москві.

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Росія не залишає спроб підірвати Чорноморську зернову ініціативу та наполягає на повному виконанні "зернової угоди", щоби продукція вирушала не в "ситі країни". Зазначена статистика відповідає дійсності. Про це заявив у понеділок у своєму Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін виступив сьогодні на міжнародній парламентській конференції "Росія – Африка в багатонаціональному світі", де звинуватив Україну в недотриманні показників експорту в країни, що потребують цього, в межах зернової ініціативи.

Під час виступу президент РФ зазначив, що загалом 45% зернових надіслано до європейських країн, і лише 3% — в Африку.

У МЗС України зазначають, що з 1 серпня 2022 року Україна експортувала через "зерновий коридор" 25,1 млн тонн сільськогосподарської продукції до 45 країн світу серед яких:

Африка — 2,9 млн тонн (11,6%);

Азія — 12,1 млн тонн (48,2%);

Європа — 10,1 млн тонн (40,2%).

"Росії добре відомо, що частина закуплених "ситими країнами" Європи українських зернових відправляється як гуманітарний реекспорт в Африку й Азію. Тому реальна статистика експорту на Африканський континент навіть вища за 11,6%. Вже не кажучи про те, що близько 50% продукції йде на підтримку азійських країн", — зазначає міністр.

За словами Ніколенка, чорноморська зернова ініціатива довела свою ефективність. Світові ціни на продовольство стабілізувалися, а "зерновий коридор" рятує мільйони людей у світі від недоїдання та голоду.

Він закликав міжнародне співтовариство, насамперед країни Африки й Азії не дозволяти Кремлю використовувати продовольство як зброю.

"Україна продовжить сумлінно дотримуватися своїх зобов'язань як одного з гарантів глобальної продовольчої безпеки. Ми також вдячні ООН і Туреччині, а також іншим партнерам за їхні зусилля в контексті продовження "зернової угоди" на 120 днів", — заявляють у МЗС.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України та міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернової угоди" продовжена ще на 120 днів.

Раніше, у листопаді 2022 року, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті G20 закликав країни-учасниці приєднатися до української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine, щоб запобігти голоду в країнах Африки й Азії.