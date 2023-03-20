Зерно - не оружие Кремля: В МИД Украины опровергли заявление Путина о поставках в "сытые страны" (видео)

Путин обвинил Украину в невыполнении условий зернового соглашения. В МИД Украины опровергли обвинения и призвали страны Азии и Африки не верить Москве.

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Россия не оставляет попыток подорвать Черноморскую зерновую инициативу и настаивает на полном выполнении "зернового соглашения", чтобы продукция отправлялась не в "сытые страны". Указанная статистика не соответствует действительности. Об этом заявил в понедельник в своем Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Сообщается, что президент России Владимир Путин выступил сегодня на международной парламентской конференции "Россия – Африка в многонациональном мире", где обвинил Украину в несоблюдении показателей экспорта в нуждающиеся страны в рамках зерновой инициативы.

Во время выступления президент РФ указал, что в общей сложности 45% зерновых поставлены в европейские страны и только 3% — в Африку.

В МИД Украины отмечают, что с 1 августа 2022 года Украина экспортировала через "зерновой коридор" 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира среди которых:

Африка – 2,9 млн тонн (11,6%);

Азия – 12,1 млн тонн (48,2%);

Европа – 10,1 млн тонн (40,2%).

"России хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше 11,6%. Уже не говоря о том, что около 50% продукции идет на поддержку азиатских стран", — указывает министр.

По словам Николаенко, черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность. Мировые цены на продовольствие стабилизировались, а "зерновой коридор" спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода.

Он призвал международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии не позволять Кремлю использовать продовольствие как оружие.

"Украина продолжит добросовестно придерживаться своих обязательств как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Мы также благодарны ООН и Турции, а также другим партнерам за их усилия в контексте продления "зернового соглашения" на 120 дней", — заявляют в МИД.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины и министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового соглашения" продлено еще на 120 дней.

Ранее, в ноябре 2022, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите G20 призвал страны-участницы присоединиться к украинской гуманитарной инициативе Grain from Ukrainе, чтобы предотвратить голод в странах Африки и Азии.