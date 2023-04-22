Зерновая сделка может начать сворачиваться уже на следующей неделе, – СМИ

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, Украине нужно искать альтернативные варианты на случай, если РФ попытаются заблокировать "зерновое соглашение".

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"Зерновое соглашение" между Украиной и Российской Федерацией может начать сворачиваться на следующей неделе. Ожидается, что транзит будет завершен к 18 марта, пишет издание Reuters.

В публикации говорится, что РФ не намерена продолжать свое участие в сделке после 18 мая якобы из-за того, что ее требования по облегчению ее собственного экспорта зерна не были выполнены.

В распоряжение журналистов попало письмо, в котором Москва заявляет, что регистрация новых судов будет осуществляться только "после получения гарантий от судовладельцев на завершение их участие в инициативе" до 18 мая.

"Это позволит избежать коммерческих потерь и предотвратить возможные риски безопасности", — говорится в письме.

Авторы статьи отмечают, что Россия может не одобрить транзит новых судов в рамках сделки уже на следующей неделе.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, Украине нужно искать альтернативные варианты на случай, если РФ попытаются заблокировать "зерновую сделку" 18 мая.

"Мое личное мнение, что зерновое соглашение – это, конечно, выход из ситуации, но это в некотором виде ограничение украинского суверенитета, поскольку мы не можем вывозить все продукты свободно в соответствии с международным правом", – заявил Боднар на брифинге.

Напомним, что 18 марта "зерновая сделка", которая гарантирует безопасный проход для судов, перевозящих жизненно важное экспортное зерно из Украины, продлена на 120 дней, вместо ранее озвученных 60.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 20 марта отметил, что Россия пытается подорвать Черноморскую зерновую инициативу, обвиняя Украину в несоблюдении показателей экспорта в нуждающиеся страны.

Главы европейской дипломатии Жозеп Боррель 18 апреля отметил, что РФ заблокировала 50 судов с украинским зерном в Черном море. По словам политика, это уже не первая попытка российской стороны воспрепятствовать экспорту украинского зерна.