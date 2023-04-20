ЄС виплатить €100 млн компенсації фермерам, яких торкнувся експорт зерна з України

Після того, як у Польщі та Угорщині заборонили постачання української сільгосппродукції, керівництво Євросоюзу вирішило відшкодувати витрати фермерів із п'яти країн Європи, що межують з Україною, і інтереси яких постраждали від збільшення експорту зерна.

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Євросоюз збирається виділити 100 млн євро у якості компенсації для фермерів п'яти країн, які межують з Україною, інтереси яких постраждали від збільшення експортованого українського зерна. Про це повідомляє Sky News.

Керівництво Євросоюзу було змушене вжити заходів і знайти альтернативне вирішення проблеми після того, як минулими вихідними Польща та Угорщина зупинили постачання зерна, а інші зацікавлені країни заявили, що підуть тим же шляхом.

Такому рішенню передували протести з боку європейських фермерів проти імпорту дешевих зернових із України. Через логістичні труднощі продукція українського виробництва залишалася в цих країнах, що змушувало місцевих аграріїв продавати власне зерно за зниженими цінами і, відповідно, втрачати прибуток.

Європейська комісія 20 квітня заявила, що вживає "превентивних заходів" щодо українського зерна, кукурудзи, соняшника та ріпаку після колективної скарги Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Представники Євросоюзу також заявили, що українське зерно ввозитиметься до цих країн лише для подальшого експорту до інших країн, і такі заходи збережуться до червня. Сільгосппродукцію з України збираються направити до країн Африки та Близького Сходу.

Нагадаємо, що в Єврокомісії назвали неприйнятними дії Польщі та Угорщини. Від уряду країн у Брюсселі вимагали додаткових відомостей, щоб можна було оцінити введені щодо Києва обмеження.