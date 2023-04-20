ЕС выплатит €100 млн компенсации фермерам, которых затронул экспорт зерна из Украины

После того, как в Польше и Венгрии запретили поставки украинской сельхозпродукции, руководство Евросоюза решило возместить расходы фермеров из пяти стран Европы, граничащих с Украиной, чьи интересы пострадали от увеличения экспорта зерновых.

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Евросоюз собирается выделить 100 млн евро в качестве компенсации для фермеров пяти стран, граничащих с Украиной, чьи интересы затронуло увеличение экспортируемого украинского зерна. Об этом сообщает Sky News.

Руководство Евросоюза было вынуждено принять меры и найти альтернативное решение проблемы после того, как на минувших выходных Польша и Венгрия остановили поставки зерна, а другие заинтересованные страны заявили, что последуют этому примеру.

Такому решению предшествовали протесты со стороны европейских фермеров против импорта дешевых зерновых из Украины. Из-за логистических сложностей продукция украинского производства оставалась в этих странах, что вынуждало местных аграриев продавать собственное зерно по сниженным ценам и, соответственно, терять прибыль.

Европейская комиссия 20 апреля заявила, что предпринимает "превентивные меры" в отношении украинского зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса после коллективной жалобы Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Представители Евросоюза также заявили, что украинское зерно будет ввозиться в эти страны только для последующего экспорта в другие страны, и такие меры сохранятся до июня. Сельхозпродукцию из Украины собираются направить в страны Африки и Ближнего Востока.

Напомним, что в Еврокомиссии назвали неприемлемыми действия Польши и Венгрии. От правительства стран в Брюсселе потребовали дополнительных сведений, чтобы можно было оценить введенные в отношении Киева ограничения.