Еврокомиссия намерена запретить импорт четырех агрокультур из Украины, – СМИ

В ЕС якобы планируется заключить соглашение с Украиной о запрете импорта отдельных товаров во избежание возможного обжалования решения во Всемирной торговой организации. Сельскохозяйственную продукцию из нашего государства направят в страны Африки и Ближнего Востока.

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На встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Словакии, Венгрии, а также Румынии, Болгарии и Украины обсудят возможный запрет на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса. Об этом информирует 19 апреля Polskieradio24.

Новое решение якобы заменит запрет на импорт, ранее введенный Польшей, а также Словакией и Венгрией в ответ на чрезмерный импорт из Украины. Предполагается, что будут действовать меры ЕС вместо односторонних решений этих государств.

Как выяснила корреспондентка Беата Пломецкая, были проверены правовые основания, по которым Комиссия ЕС могла принимать такие чрезвычайные решения без расследования. Для таких чрезвычайных мер и запрета импорта отдельных товаров также потребуется согласие Украины во избежание возможного обжалования решения во Всемирной торговой организации.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сегодня якобы должна отправить письмо лидерам пяти стран, которые в конце марта призвали принять меры в связи с чрезмерным импортом украинского зерна. Европейская институция, как сообщает корреспондентка, готова запретить импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса из Украины, но в то же время обеспечить транзит в страны Африки и Ближнего Востока. Это решение заменит запрет на импорт, введенный Польшей, а также Венгрией и Словакией в ответ на чрезмерный импорт из Украины.

Предпосылки для запрета импорта зерна из Украины

В конце марта в Польше и Румынии призвали отслеживать транспортировку зерна из Украины. Представители правительств призвали защитить интересы местных фермеров на фоне притока дешевого зерна из нашего государства. Это якобы наносит ущерб сельскохозяйственной отрасли соседних стран. Польша официально объявила запрет. Впоследствии, к таким мерам решили присоединиться Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

Напомним, 19 апреля издание Hirado со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Иштвана Надя сообщило, что страна решила запретить импорт 25 агропродуктов и зерновых из Украины. Ввоз из нашего государства касается муки, семян рапса, растительного масла, подсолнечника, меда и некоторых видов мяса. Запрет распространяется и на зерновые культуры.