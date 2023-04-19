Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов и зерновых из Украины — СМИ

Официальный Будапешт не запрещает транзит продуктов с территории Украины, но их будут тщательно проверять на границе, за ними будут следить с помощью электронных устройств и патрулей.

Related video

Правительство Венгрии расширило перечень запрещенной для импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, введя ограничения на 25 продуктов агроотрасли и зерновые культуры. Об этом информирует 19 апреля издание Hirado.

Решение касается запрета на ввоз из нашего государства муки, семян рапса, масла, подсолнечника, меда и некоторых видов мяса. Запрет распространяется и на зерновые культуры.

Министр сельского хозяйства Иштван Надь прокомментировал инициативы. По его словам, ответные меры якобы касаются защиты местных фермеров и потребителей. Ограничения продлятся до 30 июня.

В ходе этих мероприятий страна не запрещает транзит продуктов с территории Украины. Их можно перемещать через Венгрию, однако соответствующие органы будут проверять на границе, следить за ними с помощью электронных устройств и патрулей.

Вводятся штрафы для перевозчиков, нарушающих соответствующие правила. Санкции могут достигать даже полной стоимости груза.

Венгрия может и дальше пролонгировать запрет импорта зерна из Украины после 30 июня. Запрет на импорт зерна из Украины также ввела Польша, но разрешила транзит. Кроме того, о введении запретов на импорт думают и в Словакии и Румынии.

Иштван Надь ожидает, что меры, предпринятые на промежуточный период, дадут возможность принять существенные и долговременные меры со стороны ЕС, пересмотреть полный беспошлинный характер украинских товаров и работу коридоров солидарности. Он считает, что нужно будет соглашение на уровне ЕС с Украиной, которое предоставит определенные гарантии. По мнению Надя, нужна гарантия того, что украинская продукция, предназначенная для экспорта через них, будет направлена на оригинальные целевые рынки.

Напомним, по информации Reuters, Евросоюз обсудит, как решать проблему запрета на импорт зерна и других пищевых продуктов из Украины. Один из чиновников ЕС на условиях анонимности рассказал журналистам, что участники встречи хотят услышать от Польши и Венгрии конкретные объяснения по сложившейся ситуации.