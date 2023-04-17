Запрет на экспорт зерна из Украины: Евросоюз обсудит, как решить проблему, — СМИ

Представители Европейского Союза планируют встречу, на которой хотят услышать от Польши и Венгрии конкретные объяснения по поводу запрета импорта зерна и других продуктов питания из Украины.

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На этой неделе послы стран-членов Евросоюза встретятся в Брюсселе, чтобы обсудить решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и других продуктов питания из Украины. Об этом пишет агентство Reuters.

Так, один из чиновников ЕС на условиях анонимности рассказал журналистам, что участники встречи хотят услышать от Польши и Венгрии конкретные объяснения по поводу сложившейся ситуации.

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"Есть проблема, и мы ожидаем, что Еврокомиссия выступит с предложением по этому поводу. Посмотрим, что мы можем сделать в ближайшие недели и месяцы", – сказал он.

При этом он добавил, что низкие мировые цены и спрос означают, что зерно остается в блоке, а не продается дальше. К тому же вопрос импорта зерна из Украины уже озвучивался во время последнего заседания саммита национальных лидеров ЕС, в частности, Словакией и Румынией.

Запрет украинского зерна: что происходит

Украина начала активно поставлять свое зерно и другую сельскохозяйственную продукцию в Европу после того, как ЕС отменил тарифы и квоты на импорт. Так продукция могла поставляться транзитом в другие регионы мира в условиях войны РФ против Украины.

Но из-за переизбытка украинского зерна в некоторых странах Европы, например в Польше, местные фермеры начали устраивать акции протестов. Протесты фермеров также происходили в Болгарии.

Ситуация привела к тому, что 15 апреля 2023 года Польша временно запретила ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. В правительстве объяснили, что так они хотят защитить фермеров, но проблему можно решить с помощью межгосударственного соглашение с Украиной. Следом за Польшей решение о временном запрете на ввоз зерновых и масличных культур, а также ряда других сельхозпродуктов из Украины приняла Венгрия. А 17 апреля о таком же решении заявило правительство Словакии.

Тем временем в Еврокомиссии не поддержали действия Польши и Венгрии.

"В столь сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС", — сказано в заявлении Еврокомиссии 15 апреля.

Напомним также, что протесты против украинского зерна возникли и в Румынии. Местные производители потребовали возмещения убытков из-за конкуренции с украинской зернопродукцией.