"Негативное влияние на здоровье": власти Словакии ввели запрет на украинское зерно

По информации Министерства сельского хозяйства, об этом решении Братиславы будет уведомлен посол Мирослава Кастрана, а также другие страны, которые импортируют товар.

Related video

Власти Словакии запретили перерабатывать и продавать украинское зерно на территории страны. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства в четверг, 13 апреля.

Министерство сельского хозяйства и развития регионов Словакии приняло решение выдать новый запрет на импортированное украинское зерно. Причина в том, что в нем были обнаружены пестициды, которые запрещены на территории Европейского Союза.

"Постановление накладывает строгий запрет на переработку и выпуск на рынок уже заготовленного украинского зерна и муки из него. В проверенном образце подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в Европейском союзе (ЕС) и оказывает негативное влияние на здоровье человека. В этой ситуации министерство не рекомендует импортировать какое-либо украинское зерно или продукты из него", — говорится в сообщении.

В ближайшее время ведомство собирается обеспечить отбор проб всего зерна и муки, которые прибыли из Украины и уже находятся в складах по всей территории страны.

О запрете будет оповещен украинский посол Мирослава Кастрана и власти других стран, которые также импортируют зерно. В частности, речь идет о Чехии, Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии. Ближайшее совещание, которое посвящено защите рынка от импорта дешевых товаров из Украины состоится в пятницу, 14 апреля.

На какой срок введен запрет — власти Словакии не уточнили.

Напомним, 7 апреля сообщалось, что Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, но транзит остается. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюса отметил, что конфликт с украинской стороны удалось уладить и поэтому контроль над культурами будет усилен.

Также 7 апреля фермеры Румынии начали протестовать против импорта украинского зерна. Они требуют компенсации за убытки, которые принес фермерам ввоз товара.