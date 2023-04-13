"Негативний вплив на здоров'я": влада Словаччини ввела заборону на українське зерно

За інформацією Міністерства сільського господарства, про це рішення Братислави буде повідомлено пані посла Мирославу Кастрану, а також інші країни, які імпортують товар.

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Влада Словаччини заборонила переробляти та продавати українське зерно на території країни. Про це йдеться у пресрелізі відомства у четвер, 13 квітня.

Міністерство сільського господарства та розвитку регіонів Словаччини ухвалило рішення видати нову заборону на імпортоване українське зерно. Причина в тому, що в ньому було виявлено пестициди, які заборонені на території Європейського Союзу.

"Постанова накладає сувору заборону на переробку та випуск на ринок вже заготовленого українського зерна та борошна з нього. У перевіреному зразку підтверджено наявність пестициду, який не дозволений у Європейському союзі (ЄС) та негативно впливає на здоров'я людини. У цій ситуації міністерство не рекомендує імпортувати якесь українське зерно чи продукти з нього", — йдеться у повідомленні.

Найближчим часом відомство збирається забезпечити відбір проб всього зерна та борошна, які прибули з України та вже перебувають у складах на всій території країни.

Про заборону буде сповіщено українську панi посла Мирославу Кастрану та влади інших країн, які також імпортують зерно. Зокрема, йдеться про Чехію, Польщу, Угорщину, Румунію та Болгарію. Найближча нарада, присвячена захисту ринку від імпорту дешевих товарів з України, відбудеться у п'ятницю, 14 квітня.

На який термін запроваджено заборону — влада Словаччини не уточнила.

Нагадаємо, 7 квітня повідомлялося, що Україна погодилася припинити імпорт зерна до Польщі, але транзит залишається. Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телюса зазначив, що конфлікт з української сторони вдалося залагодити, і тому контроль над культурами буде посилено.

Також 7 квітня селяни Румунії почали протестувати проти імпорту українського зерна. Вони вимагають компенсації за збитки, які завдало фермерам ввезення товару.