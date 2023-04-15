Польша временно запретила импорт украинских продуктов: что вошло в перечень

В соответствующем документе указано, что запрет на украинский импорт продлится минимум до 30 июня 2023 года. Далее польское правительство готово этот вопрос решать на уровне межгосударственного соглашения.

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Правительство Польши решило запретить импорт украинской сельскохозяйственной продукции как минимум до 30 июня 2023 года. В перечень запрещенных продуктов вошли зерновые, молоко, яйца, мясо, мед и другое продовольствие. Соответствующее распоряжение правительства в Twitter опубликовал министр развития и технологий Вальдемар Буда.

Всего в документе находится 18 пунктов, указывающих на запрет импорта конкретного продовольствия. В числе запрещенных товаров на ввоз из Украины находятся:

зерновые;

сахар;

сухой корм;

семена;

хмель;

лен и конопля;

фрукты и овощи;

переработанная плодоовощная продукция;

вина;

говядина и телятина;

молоко и молочные продукты;

свинина;

баранина и козлятина;

яйца;

мясо птицы;

этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения;

продукты пчеловодства;

другие продукты.

Комментируя решение польского правительства председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова решить вопрос с украинским импортом на уровне межгосударственного соглашения. По его словам, несмотря на то, что Варшава остается неизменным союзником Киева, обязанностью каждого хорошего правительства является также защита своих национальных интересов, в том числе и сельского хозяйства.

Качиньский отметил, что принятое решение не только в интересах польских граждан, но и в интересах Украины, поскольку она не заинтересована в том, чтобы Польша, как друг и союзник, была бы ввергнута в глубокий кризис, а к власти пришли бы противники радикальной политики поддержки Киева.

"Именно поэтому, зная, что это в интересах польского села, что это в интересах Польши, но также и в интересах Украины, было принято решительное, жесткое решение", — сказал политик.

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При этом Качиньский добавил, что решение было принято с учетом, среди прочего, асимметрии между польским и украинским сельским хозяйством, обусловленной как качеством земли, так и гораздо более низкой ценой труда в Украине.

"Мы проинформировали наших украинских друзей об этих решениях и готовы в любое время, возможно, в ближайшие несколько дней, начать переговоры по урегулированию этого вопроса в форме межгосударственного соглашения", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза рассматривают отмену санкций на импорт белорусского калия. Однако Польша и Балтийские страны выступили против того, чтобы снять эти ограничения, более того, Варшава просит ужесточить ограничительные меры.