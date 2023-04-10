Евросоюз не вводит ограничений против Беларуси из-за "продовольственной безопасности", — СМИ

Западноевропейские государства просят отменить часть ограничений против Беларуси, а Польша и Балтийские страны выступили против.

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Некоторые европейские государства просят накануне введения новых санкций отменить ограничения на белорусский калий. Об этом 10 апреля информирует PAP.

В сообщении говорится, что работа в этом направлении против белорусских властей не продвигается. Некоторые страны блокируют ограничительные меры. В частности, они против того, чтобы санкции касались запрета на реализацию импорта белорусского калийного сырья, которое активно используют на предприятиях для производства удобрений.

Представители правительств этих стран, требующие отмены части ограничений, оправдывают такое желание "обеспечением продовольственной безопасности" в условиях длительной войны России против Украины. Польша и балтийские государства выступили против подобных намерений.

Журналисты PAP также сообщили о том, что председательствующая в Европейском союзе Швеция не пытается быстро найти компромисс в этой дискуссии. Именно скандинавское государство отвечает за переговоры о санкциях.

Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось отметил, что его государство не соглашается с мнением о том, что синхронизация белорусских санкций с российскими одновременно будет означать и снятие ограничений с основного экспортного продукта, которым является белорусский калий. Варшава просит ужесточить ограничительные меры.

"Мы стремимся к новым санкциям, но не ценой отмены тех, которые были приняты ранее", — заявил он.

Что такое белорусский калий?

Соединения калия используют в лазерной технике и фотографии, в производстве ацетилена, стали, другой продукции. В Беларуси удобрения добывает преимущественно "Беларуськалий". На предприятии, которое работает в Солигорске, выпускалась на 2019 год каждая шестая тонна калийных удобрений в мире. В 2022 году против компании ввели санкции.

Литва 27 марта предложила ввести новые санкции в ответ на заявление главы Кремля Владимира Путина по поводу размещения ядерного оружия на территории Беларуси. В литовском министерстве уверены, что высшее руководство соседних государств работает на дестабилизацию ситуации в европейских государствах. В сотрудничестве Минска и Москвы литовцы видят затягивание Беларуси в войну с Украиной, а саму белорусскую сторону считают дополнительным фактором риска для Балтийских стран.