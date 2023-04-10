Євросоюз не запроваджує обмежень проти Білорусі через "продовольчу безпеку", – ЗМІ

Західноєврпейські держави просять скасувати частину обмежень проти Білорусі, а Польща та Балтійські країни виступили проти.

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Певні європейські держави просять напередодні запровадженням нових санкцій скасувати обмеження на білоруський калій. Про це 10 квітня інформує PAP.

У повідомленні йдеться про те, що робота у цьому напрямку проти білоруської влади не просувається. Певні країни наче блокують обмежувальні заходи. Зокрема, вони проти того, щоб санкції стосувалися заборони на реалізації імпорту білоруської калійної сировини, яку активно використовують на підприємствах для виробництва добрив.

Представники урядів цих країн, які вимагають скасувати частину обмежень, виправдовують таке бажання "забезпеченням продовольчої безпеки" в умовах тривалої війни Росії проти України. Польща та балтійські держави виступили проти таких намірів.

Журналісти PAP також повідомили про те, що Швеція, яка нині головує у Європейському союзі, не намагається швидко знайти компроміс у цій дискусії. Саме скандинавська держава відповідає за перемовини щодо санкцій.

Постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садось наголосив на тому, що його держава не погоджується з думкою про те, що синхронізація білоруських санкцій із російськими одночасно означатиме й зняття обмежень з основного експортного продукту, яким є білоруський калій. Варшава просить посилити обмежувальні заходи.

"Ми прагнемо нових санкцій, але не ціною скасування тих, які були ухваленні раніше", – заяви він.

Що таке білоруський калій?

З'єднання калію використовують в лазерній техніці та фотографії, у виробництві ацетилену та сталі, іншої продукції. У Білорусі добрива видобуває переважно "Білоруськалій". На підприємстві, яке працює у Солігорську, випускалася станом на 2019 рік кожна шоста тонна калійних добрив у світі. У 2022 році проти компанії запровадили санкції.

Литва 27 березня запропонувала запровадити нові санкції у відповідь на очільника Кремля Володимира Путіна стосовно розміщення ядерної зброї на території Білорусі. У литовському міністерстві впевнені, що вище керівництво сусідніх держав працює на дестабілізацію ситуації у європейських державах. У співпраці Мінська та Москви литовці вбачають затягування Білорусі у війну з Україною, а саму білоруську сторону вважають додатковим фактором ризику для Балтійських країн.