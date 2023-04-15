Польща тимчасово заборонила імпорт українських продуктів: що увійшло до переліку

У відповідному документі зазначено, що заборона на український імпорт триватиме щонайменше до 30 червня 2023 року. Далі польський уряд готовий це питання вирішувати на рівні міждержавної угоди.

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Уряд Польщі вирішив заборонити імпорт української сільськогосподарської продукції щонайменше до 30 червня 2023 року. До переліку заборонених продуктів увійшли зернові, молоко, яйця, м'ясо, мед та інше продовольство. Відповідне розпорядження уряду у Twitter опублікував міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда.

Загалом у документі знаходиться 18 пунктів, які вказують на заборону імпорту конкретного продовольства. Серед заборонених товарів на ввезення з України:

зернові;

цукор;

сухий корм;

насіння;

хміль;

льон та коноплі;

фрукти та овочі;

перероблена плодоовочева продукція;

вина;

яловичина та телятина;

молоко та молочні продукти;

свинина;

баранина та козлятина;

яйця;

м'ясо птиці;

етиловий спирт сільськогосподарського походження;

продукти бджільництва;

інші продукти.

Коментуючи рішення польського уряду, голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща готова вирішити питання з українським імпортом на рівні міждержавної угоди. За його словами, попри те, що Варшава залишається незмінним союзником Києва, обов'язком кожного доброго уряду є захист своїх національних інтересів, зокрема і сільського господарства.

Качинський зазначив, що ухвалене рішення піде не лише на користь польських громадян, а й на користь України, оскільки вона не зацікавлена в тому, щоб Польща, як друг і союзник, була б доведена до глибокої кризи, а до влади прийшли б противники радикальної політики підтримки Києва.

"Саме тому, знаючи, що це на користь польського села, що це на користь Польщі, але також і на користь України, було прийнято рішуче, жорстке рішення", — сказав політик.

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Водночас Качинський додав, що рішення було ухвалене з урахуванням, серед іншого, асиметрії між польським та українським сільським господарством, зумовленої як якістю землі, так і значно нижчою ціною праці в Україні.

"Ми поінформували наших українських друзів про ці рішення і готові у будь-який час, можливо, у найближчі кілька днів, розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у формі міждержавної угоди", — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що деякі країни Євросоюзу розглядають скасування санкцій на імпорт білоруського калію. Однак Польща та Балтійські країни виступили проти того, щоб зняти ці обмеження, понад тим, Варшава просить посилити обмежувальні заходи.