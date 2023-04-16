Запрет на украинское зерно: в Еврокомиссии назвали неприемлемыми действия Польши и Венгрии

Правительства стран-союзников, как отмечают в Брюсселе, должны предоставить дополнительные сведения, чтобы можно было оценить введенные в отношении Киева ограничительные меры.

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После того, как руководство Венгрии и Польши запретили импорт сельскохозяйственной продукции из Украины в Еврокомиссии заявили, что торговая политика — прерогатива исключительно ЕС, а односторонние действия стран назвали неприемлемыми. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на электронное письмо Еврокомиссии.

По словам пресс-секретаря Еврокомиссии Арианы Подесты, ведомству известно о том, что Польша и Венгрия запретили импорт зерна и прочей сельхозпродукции из Украины, и просит соответствующие ведомства обеих стран предоставить дополнительные сведения, чтобы можно было оценить введенные ограничительные меры.

Подеста подчеркнула, что подобное происходит в сложные времена, когда важно координировать и согласовывать любые решения в Евросоюзе.

В прошлом году Польша и Венгрия отменили пошлины на украинское зерно, чтобы помочь с поставками в другие страны мира, но экспорт привел к перенасыщению зерна на европейском рынке. В итоге фермеры из Польши, Венгрии и других стран стали терять прибыль.

Министр сельского хозяйства Венгрии накануне заявил, что в отсутствие действенных мер со стороны ЕС, его страна последует примеру Польши и запретит экспорт украинского зерна до конца июля.

Прежде Варшава договорилась с Киевом об ограничении экспорта.

Такое ограничительное соглашение распространяется на зерно, кукурузу и ряд другой продукции. Накануне же Варшава расширила список, который теперь включает десятки другой продукции. Вальдемар Буда, глава Министерства развития и технологий Польши в воскресенье, 16 апреля, в своем Twitter отметил, что страна идет еще дальше, и подобные меры теперь предусматривают запрет на транзит украинского зерна через польскую территорию.

Реакция Украины

Министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский в эфире телемарафона заявил, что экспорт зерна из Украины привел к высокой конкуренции в других странах, и что украинские аграрии оказалась в наиболее сложном положении.

"Мы понимаем, что фермерам польским трудно, мы все знаем, кто и что причина этого, — пояснил он. — Но, очевидно, что каждый человек в мире знает, что труднее всего украинским фермерам".

Напомним, что запрет на украинское зерно ввели и в Словакии. Постановление налагает строгий запрет на переработку и выпуск на рынок украинского зерна и муки.

Протесты против украинского зерна возникли и в Румынии. Местные производители потребовали возмещения убытков из-за конкуренции с украинской зернопродукцией.