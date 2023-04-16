Заборона на українське зерно: у Єврокомісії назвали неприйнятними дії Польщі й Угорщини

Уряди країн-союзників, як зазначають у Брюсселі, мають надати додаткові відомості, щоб можна було оцінити введені щодо Києва обмежувальні заходи.

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Після того, як керівництво Угорщини та Польщі заборонило імпорт сільськогосподарської продукції з України, у Єврокомісії заявили, що торговельна політика — прерогатива виключно ЄС, а односторонні дії країн назвали неприйнятними. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на електронний лист Єврокомісії.

За словами речниці Єврокомісії Аріани Подести, відомству відомо про те, що Польща й Угорщина заборонили імпорт зерна та іншої сільгосппродукції з України, і просить відповідні відомства обох країн надати додаткові відомості, щоб можна було оцінити введені обмежувальні заходи.

Подеста наголосила, що подібне відбувається в складні часи, коли важливо координувати й погоджувати будь-які рішення в Євросоюзі.

Минулого року Польща й Угорщина скасували мита на українське зерно, щоб допомогти з постачанням в інші країни світу, але експорт спричинив перенасичення зерна на європейському ринку. В результаті фермери з Польщі, Угорщини й інших країн почали втрачати прибуток.

Міністр сільського господарства Угорщини напередодні заявив, що за відсутності дієвих заходів із боку ЄС, його країна наслідуватиме приклад Польщі та заборонить експорт українського зерна до кінця липня.

Насамперед Варшава домовилася з Києвом про обмеження експорту.

Така обмежувальна угода поширюється на зерно, кукурудзу та низку іншої продукції. Напередодні ж Варшава розширила список, який тепер включає десятки іншої продукції. Вальдемар Буда, голова Міністерства розвитку та технологій Польщі, у неділю, 16 квітня, у своєму Twitter зазначив, що країна йде ще далі, і подібні заходи тепер передбачають заборону на транзит українського зерна через польську територію.

Реакція України

Міністр сільського господарства України Микола Сольський в ефірі телемарафону заявив, що експорт зерна з України призвів до високої конкуренції в інших країнах і що українські аграрії опинилися в найскладнішому становищі.

"Ми розуміємо, що фермерам польським важко, ми всі знаємо, хто і що причина цього, — пояснив він. — Але очевидно, що кожна людина у світі знає, що найважче українським фермерам".

Нагадаємо, що заборону на українське зерно запровадили й у Словаччині. Постанова накладає сувору заборону на переробку та випуск на ринок українського зерна та борошна.

Протести проти українського зерна виникли й у Румунії. Місцеві виробники вимагали відшкодування збитків через конкуренцію з українською зернопродукцією.