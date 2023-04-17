Заборона експорту зерна з України: Євросоюз обговорить, як вирішити проблему, — ЗМІ

Представники Європейського Союзу планують зустріч, де хочуть почути від Польщі й Угорщини конкретні пояснення щодо заборони імпорту зерна й інших продуктів харчування з України.

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Цього тижня посли країн-членів Євросоюзу зустрінуться в Брюсселі, щоб обговорити рішення Польщі й Угорщини заборонити імпорт зерна та інших продуктів харчування з України. Про це пише агентство Reuters.

Один із чиновників ЄС на умовах анонімності розповів журналістам, що учасники зустрічі хочуть почути від Польщі й Угорщини конкретні пояснення щодо ситуації, що склалася.

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"Є проблема, і ми очікуємо, що Єврокомісія виступить із пропозицією щодо цього. Подивимося, що ми можемо зробити найближчими тижнями та місяцями", — сказав він.

Водночас він додав, що низькі світові ціни та попит означають, що зерно залишається в блоці, а не продається далі. До того ж питання імпорту зерна з України вже озвучувалося під час останнього засідання саміту національних лідерів ЄС, зокрема, Словаччиною та Румунією.

Заборона українського зерна: що відбувається

Україна почала активно постачати своє зерно й іншу сільськогосподарську продукцію до Європи після того, як ЄС скасував тарифи та квоти на імпорт. Так продукція могла постачатися транзитом до інших регіонів світу за умов війни РФ проти України.

Але через надлишок українського зерна в деяких країнах Європи, наприклад, у Польщі, місцеві фермери почали влаштовувати акції протестів. Протести фермерів також відбувалися в Болгарії.

Ситуація призвела до того, що 15 квітня 2023 року Польща тимчасово заборонила ввезення зерна й десятків інших видів продовольства з України. В уряді пояснили, що вони хочуть захистити фермерів, але проблему можна вирішити за допомогою міждержавної угоди з Україною. Слідом за Польщею рішення про тимчасову заборону на ввезення зернових та олійних культур, а також низку інших сільгосппродуктів із України ухвалила Угорщина. А 17 квітня про таке ж рішення заявив уряд Словаччини.

Водночас у Єврокомісії не підтримали дії Польщі й Угорщини.

"У такі складні часи вкрай важливо координувати й погоджувати всі рішення всередині ЄС", — сказано в заяві Єврокомісії 15 квітня.

Нагадаємо, що протести проти українського зерна виникли і в Румунії. Місцеві виробники вимагали відшкодування збитків через конкуренцію з українською зернопродукцією.