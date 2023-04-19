Угорщина заборонила імпорт 25 агропродуктів та зернових з України, — ЗМІ

Офіційний Будапешт наразі не забороняє транзит продуктів з території України, але їх ретельно перевірятимуть на кордоні, за ними стежитимуть за допомогою електронних пристроїв і патрулів.

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Уряд Угорщини розширив перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України, запровадивши обмеження на 25 продуктів агрогалузі та зернові культури. Про це інформує 19 квітня видання Hirado.

Рішення стосується заборони ввезення з нашої держави борошна, насіння ріпаку, олії, соняшнику, меду та деяких видів м’яса. Заборона поширюється й на зернові культури.

Міністр сільського господарства Іштван Надь прокоментував такі ініціативи. З його слів, відповідні заходи нібито стосуються захисту місцевих фермерів та споживачів. Обмеження триватимуть до 30 червня.

Під час дії цих заходів країна не забороняє транзит продуктів з території України. Їх можна переміщувати через Угорщину, проте відповідні органи будуть перевіряти на кордоні, за ними стежитимуть за допомогою електронних пристроїв і патрулів.

Запроваджуються штрафи для перевізників, які порушують відповідні правила. Санкції можуть сягати навіть повної вартості вантажу.

Угорщина може й надалі пролонгувати заборону імпорту зерна з України після 30 червня. Додамо, що заборону на імпорт зерна з України також ввела Польща, але дозволила транзит. Окрім того, про введення заборон на імпорт думають й у Словаччині та Румунії.

Іштван Надь очікує, що заходи, запроваджені на проміжний період, дадуть можливість вжити суттєвих і довготривалих заходів з боку ЄС, переглянути повний безмитний характер українських товарів і роботу коридорів солідарності. Він вважає, що потрібна буде угода на рівні ЄС з Україною, яка надасть певні гарантії. На думку Надя, потрібна гарантія того, що українська продукція, призначена для експорту через них, буде спрямована до оригінальні цільові ринки.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Євросоюз обговорить, як розв'язувати проблему заборони імпорту зерна та інших харчових продуктів з України. Один із чиновників ЄС на умовах анонімності розповів журналістам, що учасники зустрічі хочуть почути від Польщі й Угорщини конкретні пояснення щодо ситуації, що склалася.