Єврокомісія має намір заборонити імпорт чотирьох агрокультур з України, – ЗМІ

У ЄС нібито планують укласти угоду з Україною про заборону імпорту окремих товарів, щоб уникнути можливого оскарження рішення у Світовій організації торгівлі. Сільськогосподарську продукцію з нашої держави направлять до країн Африки та Близького Сходу.

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На зустрічі віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса з представниками Польщі, Словаччини, Угорщини, а також Румунії, Болгарії та України обговорять ймовірну заборону імпорту пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Про це інформує 19 квітня Polskieradio24.

Нове рішення нібито замінить заборону на імпорт, яка раніше була запроваджена Польщею, а також Словаччиною та Угорщиною у відповідь на надмірний імпорт з України. Передбачається, що діятимуть заходи ЄС замість односторонніх рішень цих держав.

Як з’ясувала кореспондентка Беата Пломецька, було перевірено правові підстави, за якими Комісія ЄС могла ухвалювати такі надзвичайні рішення, без початку розслідування. Для таких надзвичайних заходів і заборони імпорту окремих товарів також потрібна буде згода України, щоб уникнути можливого оскарження рішення у Світовій організації торгівлі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні нібито має надіслати листа лідерам п’яти країн, які наприкінці березня закликали вжити заходів у зв’язку з надмірним імпортом українського зерна. Європейська інституція, як повідомляє кореспондентка, готова заборонити імпорт пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку з України, але водночас забезпечити транзит до країн Африки та Близького Сходу. Це рішення замінить заборону на імпорт, запроваджену Польщею, а також Угорщиною та Словаччиною у відповідь на надмірний імпорт з України.

Передумови для заборони імпорту зерна з України

Наприкінці березня в Польщі та Румунії наполягали відстежувати транспортування зерна з України. Представники урядів закликали захистити інтереси місцевих фермерів на тлі припливу дешевого збіжжя з нашої держави. Це нібито завдає шкоди сільськогосподарській галузі сусідніх країн. Польща офіційно оголосила заборону. Згодом до таких заходів вирішили долучитися Словаччина, Угорщина, Румунія та Болгарія.

Нагадаємо, 19 квітня видання Hirado з посиланням на заяву міністра сільського господарства Іштвана Надя повідомило, що країна вирішила заборонити імпорт 25 агропродуктів та зернових з України. Ввезення з нашої держави стосується борошна, насіння ріпаку, олії, соняшнику, меду та деяких видів м’яса. Заборона поширюється й на зернові культури.