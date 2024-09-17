Від початку повномасштабної війни аграрна галузь переживає серйозні випробування. На це вплинули як протести польських фермерів, так і втрата земель, тимчасово окупованих ЗС РФ. Проте до рейтингу "25 найбагатших людей України 2024" від Фокусу увійшли кілька власників великих агроактивів, чиї підприємства продовжують обробляти земельні банки й отримувати прибуток.

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До топ-5 земельних магнатів рейтингу "25 найбагатших людей України 2024 року" увійшли підприємці, багато з яких раніше були також у рейтингу Фокусу-2021. Незважаючи на війну в Україні, агрокомпанії продовжують свою діяльність, що дало можливість примножити капітал їхнім власникам. Повний "Рейтинг Фокусу: 25 найбагатших людей України 2024 року" підкреслює, що Україна володіє значними ресурсами, зокрема, в агросекторі.

Які агробарони увійшли до рейтингу найбагатших

Рінат Ахметов (№1 у рейтингу) — найбагатша людина України, бізнесмен Рінат Ахметов і в 2024 році очолює рейтинг найбагатших. Його статки Фокус оцінив у суму $7,5 млрд.

Крім металургійних та енергоактивів, до СКМ входить також агробізнес Ріната Ахметова HarvEast, частково яким також володіє партнер бізнесмена Вадим Новинський.

Harveast Holding — українська компанія, що управляє сільськогосподарськими активами в Київській, Житомирській та Донецькій областях. Оброблюваний земельний банк — 132 тис. га. До складу холдингу входять 1 800 постійних співробітників, 1 лінія з обробки насіння і 2 800 голів рогатої худоби.

Війна негативно позначилася на роботі агрохолдингу HarvEast Ріната Ахметова, оскільки російські окупанти у 2022 році вкрали у компанії HarvEast Ріната Ахметова близько 200 тисяч тонн врожаю на сході України, де території, на яких розташовано земельний банк компанії, були тимчасово окуповані агресором. Після початку повномасштабної війни 50 тисяч тонн урожаю окупанти вкрали з елеваторів компанії, зокрема з сіл Мангуш і Нікольське поблизу Маріуполя, після чого вивезли вантаж до Росії. За оцінками компанії, ще близько 150 тисяч тонн було вкрадено з полів на тимчасово окупованих територіях, однак отримати точні цифри неможливо.

Однак холдинг продовжує працювати. Компанія змогла розмінувати 95% землі в Київській області, завдяки чому засіяли понад 8000 га. Як зазначав гендиректор агрохолдингу Дмитро Скорняков, у планах — вивести із сівозміни близько 10% малопродуктивної землі. Загалом 2023 року компанія інвестувала 365 млн. доларів у проєкт зрошення в Київській області.

Андрій Веревський (№9 у рейтингу) — український підприємець, найбільший агробізнесмен України, співвласник агрокомпанії Kernel.

Kernel є найбільшим в Україні виробником і експортером зернових, лідером світового ринку соняшникової олії, ключовим постачальником сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії.

Загалом компанія Андрія Веревського має хороші показники розвитку. Kernel за підсумками 2023 фінансового року (липень 2022 року — червень 2023 року) отримав чистий прибуток у $299 млн, тоді як 2022 рік завершив зі збитком $41 млн.

Крім традиційного ринку олії та зернових, холдинг Веревського планує розвивати інший напрямок — власний флот і доставку експортних обсягів продукції за кордон. Для цього компанія інвестувала $44,15 млн у логістичні активи в портах "Чорноморськ" і "Рені" минулого року. Керівник департаменту перевалки та флоту, дивізіону логістики Kernel Юрій Кізлевич зазначав раніше, що сегмент флоту компанії працює дуже ефективно. За його словами, балкерний флот Kernel забезпечує перевезення зернових вантажів орієнтовно на 20%, а з експорту олії танкер компанії покриває потреби до 30%.

Сергій Тігіпко (№14 у рейтингу) — український підприємець, колишній віцепрем'єр-міністр і міністр соціальної політики України та співвласник компанії "ТАС Агро" (входить до Групи "ТАС").

"ТАС Агро" (TAS Agro) — компанія, що спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур та тваринництві. Земельний банк становить 88 тис. га. Компанія має свої філії в Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Чернігівській областях.

До 2022 року компанія продавала виключно сировину, але зараз "ТАС Агро" експортує і зернові, і соняшникову олію. Виручка у 2023-му подвоїлася до 2,6 млрд грн.

Загалом Група "ТАС" Сергія Тігіпка охоплює, зокрема, агрохолдинг із 80 000 га землі, 11 заводів, страхову групу ТАС, ТАСкомбанк і Універсал Банк. Деяких активів бізнесмен позбувається. Наприклад, ще 2021 року бізнесмен відмовився від аптечного бізнесу — продав мережу аптек TAS, а торік продав завод у Києві "Кузня на Рибальському" Ігорю Мазепі.

Але в певні напрямки бізнесмен готовий спрямовувати мільйони доларів. Наприклад, торік він зазначив, що 30-40 млн буде інвестовано в земельний банк та агропереробку. Тобто, його компанія "ТАС-Агро" має великі плани розвитку, а в самій компанії цьогоріч поінформували, що прагнуть увійти до топ-5 агрохолдингів України.

Юрій Косюк (№4 у рейтингу) - український підприємець в аграрній галузі, власник і голова ради директорів групи компаній ПраТ МХП.

"Миронівський хлібопродукт" — агропромисловий холдинг, що налічує 20 організацій у семи українських областях. Крім розведення птиці МХП займається вирощуванням сільськогосподарських культур, і це один із найважливіших сегментів діяльності компанії.

Юрій Косюк продовжує збільшувати портфель активів. Цього року він придбав компанію "Український м'ясний хутір" бізнесмена Олега Дмитрука (продукція під ТМ Kabanosy, "Чікенззззз", Parowki). У червні 2024 року стало відомо, що АМКУ надав дозвіл на цю угоду.

Наразі загальна кількість співробітників МХП становить 30 000 осіб. "Багатотисячна команда МХП працює, щоб годувати людей у всіх куточках України, підтримувати економіку, піклуватися про тих, хто в біді. Наш пріоритет — допомагати всіма можливими ресурсами в цій боротьбі за свободу", — каже Юрій Косюк.

Олександр і Галина Герега (№13 у рейтингу) — подружжя співвласників "Епіцентр К". У структурі групи також агроактиви.

"Епіцентр Агро" консолідує виробничі активи аграрного напрямку групи компаній "Епіцентр К". Наразі компанія включає 167 тис. гектарів землі, 16 елеваторів, 11 молочно-товарних ферм, сертифікований насіннєвий завод.

Загалом за 2022-2023 роки Гереги вже інвестували в різні проєкти понад 14,2 млрд грн. Однак зупиняти розвиток бізнесів Олександр і Галина Гереги не збираються. Минулого року Галина Герега закрила угоду з придбання польської компанії Intersport Polska. На 2024 рік заплановано роботи зі спорудження п'яти торгових і торгово-розважальних центрів в Україні, а також великого логістичного комплексу в Хмельницькому.

Нагадаємо, 17 вересня на сайті Фокуса вийшов рейтинг"25 найбагатших людей України 2024". Це перший такий рейтинг, підготовлений виданням після початку повномасштабної війни в Україні.