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Рейтинг найбагатших людей України
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Рейтинг Фокусу: 25 найбагатших людей України 2024 року

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Хто придбав, хто втратив. Які статки у найбагатших і чому це важливо

Повертатись до рейтингу, в якому учасниками є найбагатші, під час війни було складним рішенням. Адже коли усі зусилля та думки спрямовані на боротьбу з агресією РФ, чи має таке вже значення, скільки грошей та активів у тієї чи іншої персони? Проте вибір було зроблено на користь створення рейтингу. По-перше, у Фокусу є вже досвід у підготовці таких масштабних проєктів, що потребують і часових, і людських ресурсів, по-друге, війна не привід не рахувати гроші, вибачте за каламбур.

У нашому рейтингу врешті виявилось дуже багато моментів, про які важливо сказати:

  1. Кількість грошей у осіб, які раніше традиційно посідали перші сходинки в рейтингах Фокусу, суттєво зменшилась. На це вплинула втрата підприємцями частини своїх активів – або через руйнування внаслідок атак ЗС РФ, або через примусову націоналізацію. Також зафіксовано вихід деяких бізнесменів із доволі дорогих активів;
  2. Військовий час не став приводом для певної кількості підприємців зупиняти інвестиції. Нам було важливо не просто порахувати гроші, вартість активів, але й зафіксувати, чи продовжує найбагатша людина вкладати кошти в нові напрямки, інвестувати в розширення своїх підприємств, шукати нові ринки збуту, робити максимум, щоб економіка України отримувала важливий ресурс – як у вигляді податків, так і у вигляді робочих місць та заробітних плат;
  3. Бізнес допомагає. Він має працювати на перемогу, і в нашому рейтингу більшість осіб або створили власні благодійні фонди, або ж є регулярними донорами великих зборів відомих волонтерів та БФ. Це правильно і так має бути. Під час боротьби з агресією РФ підтримка бригад ЗСУ, гуманітарна підтримка населення, інвестиції в розмінування – це програма мінімум, аби показати солідарність з усіма українцями та довести своє право називатись соціально відповідальним бізнесом;
  4. У світі зростає кількість технологічних проєктів, де співвласниками та засновниками виступають українці. Так, за нашими підрахунками, у рейтингу 2024 року частка IT у загальному обсязі капіталу найбагатших становить не менше 18%. І це – гарний привід порадіти. Адже промислові бази, що дістались деяким підприємцям невдовзі після 1991 року, починають серйозно програвати сучасним технологічним компаніям, що стрімко завойовують світові ринки та залучають багатомільйонні інвестиції.

Загалом рейтинг Фокусу – вдалий проєкт, аби замислитись не стільки над обсягами доларового капіталу, що мають найбагатші люди країни, скільки проаналізувати, куди рухається бізнес, як змінюється його оцінка, як самі бізнесмени будують під час війни плани розвитку. Адже планувати під ракетами, погодьтеся, не найпростіша справа. Але Україна має ресурс, зокрема і у вигляді великих компаній, які мають розвиватись, мають планувати, заробляти, інвестувати і, звісно, донатити та робити максимум для перемоги. Без цього немає майбутнього у країни, що незабаром має стати частинкою великої спільноти ЄС.

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Наталія Богута, редакторка рейтингу найбагатших, заступник головного редактора Фокусу

Капітал Хто він/вони Сфері інтересів
Рінат Ахметов
Рінат Ахметов
 		$7,5 млрд власник Групи SCM металургія, нафтогаз, енергетика, агро Детальніше про учасника
Віктор Пінчук
Віктор Пінчук
 		$1,86 млрд власник Групи "Інтерпайп" металургія, медіа Детальніше про учасника
Влад Яценко
Влад Яценко
 		$1,3 млрд співзасновник Revolut IT Детальніше про учасника
Олександр і Галина Гереги
Олександр і Галина Гереги
 		$1,24 млрд власники компанії "Епіцентр К" ритейл, агро Детальніше про учасника
Вадим Новинський
Вадим Новинський
 		$1,16 млрд власник Smart Holding металургія, агро, енергетика, суднобудування Детальніше про учасника
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго
 		$1,07 млрд співвласник Ferrexpo, корпорації "Артеріум" Металургія, фармацевтика Детальніше про учасника
Олексій та Петро Порошенки
Олексій та Петро Порошенки
 		$1,05 млрд власники корпорації Roshen харчова промисловість, фінанси Детальніше про учасника
Ігор Коломойський
Ігор Коломойський
 		$940 млн співвласник "Дніпроазот", ГЗК, феросплавних заводів, АЗК, обленерго інтересів: металургія, хімпром, нафтогаз, енергетика Детальніше про учасника
Андрій Веревський
Андрій Веревський
 		$915 млн власник Kernel агро Детальніше про учасника
Максим Литвин
Максим Литвин
 		$750 млн співзасновник компанії Grammarly IT Детальніше про учасника
Олексій Шевченко
Олексій Шевченко
 		$750 млн співзасновник Grammarly IT Детальніше про учасника
Макс Поляков
Макс Поляков
 		$680 млн керуючий партнер інвестиційного фонду Noosphere Ventures ІТ, космос, дейтинг Детальніше про учасника
Юрій Косюк
Юрій Косюк
 		$645 млн власник холдингу “Миронівський хлібопродукт” (МХП) аграрна галузь, харчова промисловість Детальніше про учасника
Сергій Тігіпко
Сергій Тігіпко
 		$640 млн власник групи "ТАС" фінанси, промисловість, агровиробництво Детальніше про учасника
Геннадій Боголюбов
Геннадій Боголюбов
 		$625 млн співвласник "Дніпроазот", ГЗК, феросплавних заводів, АЗК металургія, хімпром, нафтогаз Детальніше про учасника
Геннадій Буткевич
Геннадій Буткевич
 		$545 млн співвласник "АТБ-Маркет" та засновник BGV Group Management ритейл, харчопром, логістика, корисні копалини, будівництво Детальніше про учасника
Микола Злочевський
Микола Злочевський
 		$515 млн власник компанії Burisma Holdings нафтогаз Детальніше про учасника
Олександр Ярославський
Олександр Ярославський
 		$487 млн власник групи DCH фінанси, нерухомість, промисловість, транспорт, страхування Детальніше про учасника
Олександр Конотопський
Олександр Конотопський
 		$470 млн засновник та CEO Ajax Systems IT, охоронні системи Детальніше про учасника
Віктор Карачун
Віктор Карачун
 		$445 млн співвласник "АТБ-Маркет" ритейл, харчопром, логістика Детальніше про учасника
Євген Єрмаков
Євген Єрмаков
 		$445 млн співвласник "АТБ-Маркет" ритейл, харчопром, логістика Детальніше про учасника
Олег Рогинський
Олег Рогинський
 		$435 млн засновник та гендиретктор People.ai ІТ Детальніше про учасника
Віталій Хомутиннік
Віталій Хомутиннік
 		$423 млн власник Cascade Investment Fund нерухомість, нафтогаз, агро, фінанси, венчурні інвестиції Детальніше про учасника
Владислав Чечоткін
Владислав Чечоткін
 		$366 млн співвласник компанії Rozetka ритейл, IT Детальніше про учасника
Степан Черновецький
Степан Черновецький
 		$365 млн власник та президент Chernovetskyi Investment Group нерухомість, IT Детальніше про учасника

Методика рейтингу Фокусу "25 найбагатших людей України 2024"

На першому етапі складання рейтингу Фокус сформував лонг-лист із 50 персон, які володіють різними компаніями та підприємствами в Україні. Після вивчення активів зі списку видалили тих, чиї статки оцінені в суму менше $100 млн, а також осіб, чиї активи оцінити не вдалося через приховування інформації, офіційний вихід персони з усіх активів, які зараховували їй у ЗМІ, арешт таких компаній або їхню націоналізацію. Також до списку не потрапили ті, активи яких знаходяться виключно за межами країни. До рейтингу найбагатших включено громадян України та осіб з подвійним громадянством (іноземним громадянством), які володіють великою кількістю активів в Україні.

Оцінку вартості активів Фокус робив на основі всіх ключових підприємств і компаній, які перебувають у володінні учасників рейтингу. Ключовий акцент зроблено на бізнес-активах всередині України. За доведеного володіння зарубіжними активами враховувалися і такі підприємства. За наявності декларації про майновий стан враховувалася нерухомість, що належить учаснику, а також кошти на рахунках у банках і дивіденди від бізнес-активів.

При оцінці сімейних бізнесів у деяких випадках аналізувалися частки співвласників, якщо вони справді разом керують ними. Але якщо основний учасник записав бізнес-активи на членів сім'ї, а керує одноосібно, всі ці компанії Фокус у рейтингу найбагатших людей України зараховував до одного кінцевого бенефіціара.

Якщо компанія публічна і її акції котируються на міжнародних фондових біржах, оцінка проводилася відповідно до вартості акцій на 22 серпня 2024 року. Стартапи та IT-компанії, які не публікують звітності, оцінювалися за результатами останніх раундів залучення інвестицій.

Приватні підприємства оцінювалися за кількома формулами на підставі фінансових показників: доходів, чистого прибутку та активів за підсумками 2023 року. При оцінці враховано гроші на рахунках компанії та віднято суми кредитів, які на кінець 2023-го були в процесі виплати.

Активи, за якими не було виразної фінансової інформації, оцінювалися на основі аналогічних, де така інформація доступна. Нерухомість — на підставі ринкової вартості квадратного метра станом на 22 серпня 2024 року.

Дані фінансових показників компаній для рейтингу "25 найбагатших людей України 2024" отримані в системі YouControl — комплексному сервісі для аналізу діяльності підприємств. Також ми вивчали дані звітності підприємств, якщо вона була опублікована.

Якщо підприємство перебуває у стадії ліквідації, його оцінка йшла з розрахунку ліквідаційної вартості активів. Якщо компанія задекларувала за 2023 рік нульову виторг, то вартість — це ціна активів і коштів на рахунках. Загальна оцінка статків у гривні переведена в долари за курсом на кінець грудня 2023 року — 37,98 USD/UAH. Формули для розрахунку та мультиплікатори за галузями Фокусу надала інвесткомпанія Concorde Capital.

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