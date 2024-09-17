Рейтинг Фокусу: 25 найбагатших людей України 2024 року
Хто придбав, хто втратив. Які статки у найбагатших і чому це важливо
Повертатись до рейтингу, в якому учасниками є найбагатші, під час війни було складним рішенням. Адже коли усі зусилля та думки спрямовані на боротьбу з агресією РФ, чи має таке вже значення, скільки грошей та активів у тієї чи іншої персони? Проте вибір було зроблено на користь створення рейтингу. По-перше, у Фокусу є вже досвід у підготовці таких масштабних проєктів, що потребують і часових, і людських ресурсів, по-друге, війна не привід не рахувати гроші, вибачте за каламбур.
У нашому рейтингу врешті виявилось дуже багато моментів, про які важливо сказати:
- Кількість грошей у осіб, які раніше традиційно посідали перші сходинки в рейтингах Фокусу, суттєво зменшилась. На це вплинула втрата підприємцями частини своїх активів – або через руйнування внаслідок атак ЗС РФ, або через примусову націоналізацію. Також зафіксовано вихід деяких бізнесменів із доволі дорогих активів;
- Військовий час не став приводом для певної кількості підприємців зупиняти інвестиції. Нам було важливо не просто порахувати гроші, вартість активів, але й зафіксувати, чи продовжує найбагатша людина вкладати кошти в нові напрямки, інвестувати в розширення своїх підприємств, шукати нові ринки збуту, робити максимум, щоб економіка України отримувала важливий ресурс – як у вигляді податків, так і у вигляді робочих місць та заробітних плат;
- Бізнес допомагає. Він має працювати на перемогу, і в нашому рейтингу більшість осіб або створили власні благодійні фонди, або ж є регулярними донорами великих зборів відомих волонтерів та БФ. Це правильно і так має бути. Під час боротьби з агресією РФ підтримка бригад ЗСУ, гуманітарна підтримка населення, інвестиції в розмінування – це програма мінімум, аби показати солідарність з усіма українцями та довести своє право називатись соціально відповідальним бізнесом;
- У світі зростає кількість технологічних проєктів, де співвласниками та засновниками виступають українці. Так, за нашими підрахунками, у рейтингу 2024 року частка IT у загальному обсязі капіталу найбагатших становить не менше 18%. І це – гарний привід порадіти. Адже промислові бази, що дістались деяким підприємцям невдовзі після 1991 року, починають серйозно програвати сучасним технологічним компаніям, що стрімко завойовують світові ринки та залучають багатомільйонні інвестиції.
Загалом рейтинг Фокусу – вдалий проєкт, аби замислитись не стільки над обсягами доларового капіталу, що мають найбагатші люди країни, скільки проаналізувати, куди рухається бізнес, як змінюється його оцінка, як самі бізнесмени будують під час війни плани розвитку. Адже планувати під ракетами, погодьтеся, не найпростіша справа. Але Україна має ресурс, зокрема і у вигляді великих компаній, які мають розвиватись, мають планувати, заробляти, інвестувати і, звісно, донатити та робити максимум для перемоги. Без цього немає майбутнього у країни, що незабаром має стати частинкою великої спільноти ЄС.
Наталія Богута, редакторка рейтингу найбагатших, заступник головного редактора Фокусу
Методика рейтингу Фокусу "25 найбагатших людей України 2024"
На першому етапі складання рейтингу Фокус сформував лонг-лист із 50 персон, які володіють різними компаніями та підприємствами в Україні. Після вивчення активів зі списку видалили тих, чиї статки оцінені в суму менше $100 млн, а також осіб, чиї активи оцінити не вдалося через приховування інформації, офіційний вихід персони з усіх активів, які зараховували їй у ЗМІ, арешт таких компаній або їхню націоналізацію. Також до списку не потрапили ті, активи яких знаходяться виключно за межами країни. До рейтингу найбагатших включено громадян України та осіб з подвійним громадянством (іноземним громадянством), які володіють великою кількістю активів в Україні.
Оцінку вартості активів Фокус робив на основі всіх ключових підприємств і компаній, які перебувають у володінні учасників рейтингу. Ключовий акцент зроблено на бізнес-активах всередині України. За доведеного володіння зарубіжними активами враховувалися і такі підприємства. За наявності декларації про майновий стан враховувалася нерухомість, що належить учаснику, а також кошти на рахунках у банках і дивіденди від бізнес-активів.
При оцінці сімейних бізнесів у деяких випадках аналізувалися частки співвласників, якщо вони справді разом керують ними. Але якщо основний учасник записав бізнес-активи на членів сім'ї, а керує одноосібно, всі ці компанії Фокус у рейтингу найбагатших людей України зараховував до одного кінцевого бенефіціара.
Якщо компанія публічна і її акції котируються на міжнародних фондових біржах, оцінка проводилася відповідно до вартості акцій на 22 серпня 2024 року. Стартапи та IT-компанії, які не публікують звітності, оцінювалися за результатами останніх раундів залучення інвестицій.
Приватні підприємства оцінювалися за кількома формулами на підставі фінансових показників: доходів, чистого прибутку та активів за підсумками 2023 року. При оцінці враховано гроші на рахунках компанії та віднято суми кредитів, які на кінець 2023-го були в процесі виплати.
Активи, за якими не було виразної фінансової інформації, оцінювалися на основі аналогічних, де така інформація доступна. Нерухомість — на підставі ринкової вартості квадратного метра станом на 22 серпня 2024 року.
Дані фінансових показників компаній для рейтингу "25 найбагатших людей України 2024" отримані в системі YouControl — комплексному сервісі для аналізу діяльності підприємств. Також ми вивчали дані звітності підприємств, якщо вона була опублікована.
Якщо підприємство перебуває у стадії ліквідації, його оцінка йшла з розрахунку ліквідаційної вартості активів. Якщо компанія задекларувала за 2023 рік нульову виторг, то вартість — це ціна активів і коштів на рахунках. Загальна оцінка статків у гривні переведена в долари за курсом на кінець грудня 2023 року — 37,98 USD/UAH. Формули для розрахунку та мультиплікатори за галузями Фокусу надала інвесткомпанія Concorde Capital.