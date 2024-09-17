Рейтинг Фокусу: 25 найбагатших людей України 2024 року

Методика рейтингу Фокусу "25 найбагатших людей України 2024"

На першому етапі складання рейтингу Фокус сформував лонг-лист із 50 персон, які володіють різними компаніями та підприємствами в Україні. Після вивчення активів зі списку видалили тих, чиї статки оцінені в суму менше $100 млн, а також осіб, чиї активи оцінити не вдалося через приховування інформації, офіційний вихід персони з усіх активів, які зараховували їй у ЗМІ, арешт таких компаній або їхню націоналізацію. Також до списку не потрапили ті, активи яких знаходяться виключно за межами країни. До рейтингу найбагатших включено громадян України та осіб з подвійним громадянством (іноземним громадянством), які володіють великою кількістю активів в Україні.

Оцінку вартості активів Фокус робив на основі всіх ключових підприємств і компаній, які перебувають у володінні учасників рейтингу. Ключовий акцент зроблено на бізнес-активах всередині України. За доведеного володіння зарубіжними активами враховувалися і такі підприємства. За наявності декларації про майновий стан враховувалася нерухомість, що належить учаснику, а також кошти на рахунках у банках і дивіденди від бізнес-активів.

При оцінці сімейних бізнесів у деяких випадках аналізувалися частки співвласників, якщо вони справді разом керують ними. Але якщо основний учасник записав бізнес-активи на членів сім'ї, а керує одноосібно, всі ці компанії Фокус у рейтингу найбагатших людей України зараховував до одного кінцевого бенефіціара.

Якщо компанія публічна і її акції котируються на міжнародних фондових біржах, оцінка проводилася відповідно до вартості акцій на 22 серпня 2024 року. Стартапи та IT-компанії, які не публікують звітності, оцінювалися за результатами останніх раундів залучення інвестицій.

Приватні підприємства оцінювалися за кількома формулами на підставі фінансових показників: доходів, чистого прибутку та активів за підсумками 2023 року. При оцінці враховано гроші на рахунках компанії та віднято суми кредитів, які на кінець 2023-го були в процесі виплати.

Активи, за якими не було виразної фінансової інформації, оцінювалися на основі аналогічних, де така інформація доступна. Нерухомість — на підставі ринкової вартості квадратного метра станом на 22 серпня 2024 року.

Дані фінансових показників компаній для рейтингу "25 найбагатших людей України 2024" отримані в системі YouControl — комплексному сервісі для аналізу діяльності підприємств. Також ми вивчали дані звітності підприємств, якщо вона була опублікована.

Якщо підприємство перебуває у стадії ліквідації, його оцінка йшла з розрахунку ліквідаційної вартості активів. Якщо компанія задекларувала за 2023 рік нульову виторг, то вартість — це ціна активів і коштів на рахунках. Загальна оцінка статків у гривні переведена в долари за курсом на кінець грудня 2023 року — 37,98 USD/UAH. Формули для розрахунку та мультиплікатори за галузями Фокусу надала інвесткомпанія Concorde Capital.