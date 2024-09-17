С начала полномасштабной войны аграрная отрасль переживает серьезные испытания. На это повлияли как протесты польских фермеров, так и потеря земель, временно оккупированных ВС РФ. Тем не менее, в рейтинг "25 самых богатых людей Украины 2024" от Фокуса вошли несколько владельцев крупных агроактивов, чьи предприятия продолжают обрабатывать земельные банки и получать прибыль.

Related video

В топ-5 земельных магнатов рейтинга "25 самых богатых людей Украины в 2024 году" вошли предприниматели, многие из которых ранее были также в рейтинге Фокуса-2021. Несмотря на войну в Украине, агрокомпании продолжают свою деятельность, что дало возможность приумножить капитал их владельцам. Полный "Рейтинг Фокуса: 25 самых богатых людей Украины 2024 года" подчеркивает, что Украина обладает значительными ресурсами, в том числе, в агросекторе.

Какие агробароны вошли в рейтинг самых богатых

Ринат Ахметов (№1 в рейтинге) — самый богатый человек Украины, бизнесмен Ринат Ахметов и в 2024 году возглавляет рейтинг самых богатых. Его состояние Фокус оценил в сумму $7,5 млрд.

Кроме металлургических и энергоактивов, в СКМ входит также агробизнес Рината Ахметова HarvEast, частично которым также владеет партнер бизнесмена Вадим Новинский.

Harveast Holding — украинская компания, управляющая сельскохозяйственными активами в Киевской, Житомирской и Донецкой областях. Обрабатываемый земельный банк — 132 тыс. га. В состав холдинга входят 1 800 постоянных сотрудников, 1 линия по обработке семян и 2 800 голов рогатого скота.

Война негативно отразилась на работе агрохолдинга HarvEast Рината Ахметова, поскольку российские оккупанты в 2022 году украли у компании HarvEast Рината Ахметова около 200 тысяч тонн урожая на востоке Украины, где территории, на которых расположен земельный банк компании, были временно оккупированы агрессором. После начала полномасштабной войны 50 тысяч тонн урожая оккупанты украли из элеваторов компании, в том числе из сел Мангуш и Никольское вблизи Мариуполя, после чего вывезли груз в Россию. По оценкам компании, еще около 150 тысяч тонн было украдено с полей на временно оккупированных территориях, однако получить точные цифры невозможно.

Однако холдинг продолжает работать. Компания смогла разминировать 95% земли в Киевской области, благодаря чему засеяли более 8000 га. Как отмечал гендиректор агрохолдинга Дмитрий Скорняков, в планах – вывести из севооборота около 10% малопродуктивной земли. Всего в 2023 году компания инвестировала 365 млн. долларов в проект орошения в Киевской области.

Андрей Веревский (№9 в рейтинге) — украинский предприниматель, крупнейший агробизнесмен Украины, совладелец агрокомпании Kernel.

Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла.

В целом компания Андрея Веревского имеет хорошие показатели развития. Kernel по итогам 2023 финансового года (июль 2022 года — июнь 2023 года) получил чистую прибыль в $299 млн, тогда как 2022 год завершил с убытком $41 млн.

Кроме традиционного рынка масла и зерновых, холдинг Веревского планирует развивать другое направление — собственный флот и доставку экспортных объемов продукции за границу. Для этого компания инвестировала $44,15 млн в логистические активы в портах "Черноморск" и "Рени" в прошлом году. Руководитель департамента перевалки и флота, дивизиона логистики Kernel Юрий Кизлевич отмечал ранее, что сегмент флота компании работает очень эффективно. По его словам, балкерный флот Kernel обеспечивает перевозки зерновых грузов ориентировочно на 20%, а по экспорту масла танкер компании покрывает потребности до 30%.

Сергей Тигипко (№14 в рейтинге) — украинский предприниматель, бывший вице-премьер-министр и министр социальной политики Украины и совладелец компании "ТАС Агро" (входт в Группу "ТАС").

"ТАС Агро" (TAS Agro) — компания, специализирующаяся на выращивании зерновых и технических культур и животноводстве. Земельный банк составляет 88 тыс. га. Компания имеет свои филиалы в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Черниговской областях.

До 2022 года компания продавала исключительно сырье, но сейчас "ТАС Агро" экспортирует и зерновые, и подсолнечное масло. Выручка в 2023-м удвоилась до 2,6 млрд грн.

Всего Группа "ТАС" Сергея Тигипко включает, в частности, агрохолдинг с 80 000 га земли, 11 заводов, страховую группу ТАС, Таскомбанк и Универсал Банк. От некоторых активов бизнесмен избавляется. Например, еще в 2021 году бизнесмен отказался от аптечного бизнеса — продал сеть аптек TAS, а в прошлом году продал завод в Киеве "Кузня на Рыбальском" Игорю Мазепе.

Но в определенные направления бизнесмен готов направлять миллионы долларов. Например, в прошлом году он отметил, что 30-40 млн будут инвестированы в земельный банк и агропереработку. То есть, его компания "ТАС-Агро" имеет большие планы развития, а в самой компании в этом году проинформировали, что стремятся войти в топ-5 агрохолдингов Украины.

Юрий Косюк (№4 в рейтинге) — украинский предприниматель в аграрной отрасли, владелец и председатель совета директоров группы компаний ПраТ МХП.

"Мироновский хлебопродукт" — агропромышленный холдинг, насчитывающий 20 организаций в семи украинских областях. Помимо разведения птицы МХП занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, и это один из важнейших сегментов деятельности компании.

Юрий Косюк продолжает увеличивать портфель активов. В этом году он приобрел компанию "Украинский мясной хутор" бизнесмена Олега Дмитрука (продукция под ТМ Kabanosy, "Чикензззз", Parowki). В июне 2024 года стало известно, что АМКУ предоставил разрешение на эту сделку.

Сейчас общее количество сотрудников МХП составляет 30 000 человек. "Многотысячная команда МХП работает, чтобы кормить людей во всех уголках Украины, поддерживать экономику, заботиться о тех, кто в беде. Наш приоритет — помогать всеми возможными ресурсами в этой борьбе за свободу", — говорит Юрий Косюк.

Александр и Галина Герега (№13 в рейтинге) — супружеская чета совладельцев "Эпицентр К". В структуре группы также агроактивы.

"Эпицентр Агро" консолидирует производственные активы аграрного направления группы компаний "Эпицентр К". Сейчас компания включает 167 тыс. гектаров земли, 16 элеваторов, 11 молочно-товарных ферм, сертифицированный семенной завод.

Всего за 2022-2023 годы Гереги уже инвестировали в разные проекты более 14,2 млрд. грн. Однако останавливать развитие бизнесов Александр и Галина Гереги не собираются. В прошлом году Галина Герега закрыла сделку по приобретению польской компании Intersport Polska. На 2024 год запланированы работы по сооружению пяти торговых и торгово-развлекательных центров в Украине, а также крупного логистического комплекса в Хмельницком.

Напомним, 17 сентября на сайте Фокуса вышел рейтинг "25 самых богатых людей Украины 2024". Это первый подобный рейтинг, подготовленный изданием после начала полномасштабной войны в Украине.