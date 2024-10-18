До 7 тисяч гривень: українцям платитимуть компенсацію за тварин

У Міністерстві агрополітики заявили, що виплати з бюджету передбачені для аграріїв, які мають від 3 до 100 корів, а також для тих, хто утримує від 5 до 500 голів овець або кіз.

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Українські фермери можуть отримати гроші на утримання корів, кіз та овець. Про це повідомили в Міністерстві агрополітики.

Зазначається, що виплати з бюджету передбачені для аграріїв, які мають від 3 до 100 корів. При цьому виплачується по 7 тисяч гривень на кожну. Крім того, фермери, які утримують від 5 до 500 голів овець і кіз, можуть розраховувати на 2 тисячі гривень на кожну.

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"Спеціальна бюджетна субсидія надаватиметься відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918", — сказано в повідомленні.

У міністерстві заявили, що подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть фермери з усіх областей, окрім тих регіонів, які перебувають під окупацією або розташовуються в зоні бойових дій. Заявки почали приймати з 17 жовтня.

"У разі надходження до Державного аграрного реєстру заявок на суму, що відповідає обсягу бюджетних коштів за окремим напрямом, подання заявок припиняється. Про що оприлюднюється відповідне оголошення в Державному аграрному реєстрі", — заявили в міністерстві.

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