До 7 тысяч гривен: украинцам будут платить компенсацию за животных

В Министерстве агрополитики заявили, что выплаты из бюджета предусмотрены для аграриев, имеющих от 3 до 100 коров, а также для тех, кто содержит от 5 до 500 голов овец или коз.

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Украинские фермеры могут получить деньги на содержание коров, коз и овец. Об этом сообщили в Министерстве агрополитики.

Отмечается, что выплаты из бюджета предусмотрены для аграриев, имеющих от 3 до 100 коров. При этом выплачивается по 7 тысяч гривен на каждую. Кроме того, фермеры, содержащие от 5 до 500 голов овец и коз, могут рассчитывать в 2 тысяч гривен на каждую.

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"Специальная бюджетная субсидия будет предоставляться в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.08.2022 № 918", — сказано в сообщении.

В министерстве заявили, что подать заявки на получение бюджетной помощи могут фермеры из всех областей, кроме тех регионов, которые находятся под оккупацией или располагаются в зоне боевых действий. Заявки начали принимать с 17 октября.

"В случае поступления в Государственный аграрный реестр заявок на сумму, соответствующую объему бюджетных средств по отдельному направлению, подача заявок прекращается. О чем обнародуется соответствующее объявление в Государственном аграрном реестре", – заявили в министерстве.

Ранее Фокус писал, как украинцы могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Те, кто пострадал от российских обстрелов взрывоопасными предметами на подконтрольных Украине территориях, могут получить финансовую помощь.

Также сообщалось, что некоторым украинцам повысили пенсии на 6 тысяч. Средний размер пенсионных выплат в Украине вырос более чем на 466 гривен. Теперь средняя пенсия составляет 5851,86 грн.