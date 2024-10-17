Как украинцы могут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны: объяснение

Те, кто пострадал от российских обстрелов взрывоопасными предметами на подконтрольных Украине территориях, могут получить финансовую помощь.

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Правительство обновило процесс оформления статуса лица с инвалидностью, полученной в результате войны. Теперь право на этот статус имеют также те, кто стал жертвой российских обстрелов взрывоопасными предметами на территориях, контролируемых Украиной. Об этом сообщил Правительственный портал.

По предложению Министерства ветеранов Украины Кабинет Министров внес изменения в законодательство. Эти изменения расширяют основания для установления связи между инвалидностью и травмами или повреждениями здоровья, полученными гражданскими лицами от взрывоопасных предметов.

Теперь статус лица с инвалидностью в результате войны смогут получить не только гражданские жители регионов, где происходят (или происходили) боевые действия, но и те, кто пострадал от российских обстрелов взрывоопасными предметами на других территориях, находящихся под контролем Украины.

Эти факты будут подтверждены местными территориальными органами Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Благодаря инициативе Минветеранов, процесс подачи заявлений и установления статусов для лиц с инвалидностью в результате войны, а также для членов семей погибших военнослужащих стал более простым.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину процесс получения статуса значительно усложнился; в некоторых случаях на это уходило до 8 месяцев и больше. В результате лица с инвалидностью и семьи погибших столкнулись с ограниченным доступом к льготам и услугам, которые им гарантировало государство.

С недавних пор статус можно получить в 30-ти дневный срок двумя путями:

в бумажной форме — через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства;

в электронной форме — через е-кабинет портала Дія или единого государственного реестра ветеранов войны.

Кроме заявления с необходимыми данными для получения статуса, ничего больше не требуется. Сбор недостающих документов лежит не на ветеране, ветеране или семьях погибших, а на компетентных органах. Эти органы имеют право запрашивать полный пакет документов у уполномоченных органов или должностных лиц.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.