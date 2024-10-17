Як українці можуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни: пояснення

Ті, хто постраждав від російських обстрілів вибухонебезпечними предметами на підконтрольних Україні територіях, можуть отримати фінансову допомогу.

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Уряд оновив процес оформлення статусу особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни. Тепер право на цей статус мають також ті, хто став жертвою російських обстрілів вибухонебезпечними предметами на територіях, що контролюються Україною. Про це повідомив Урядовий портал.

За пропозицією Міністерства ветеранів України Кабінет Міністрів вніс зміни до законодавства. Ці зміни розширюють підстави для встановлення зв'язку між інвалідністю та травмами або ушкодженнями здоров'я, отриманими цивільними особами від вибухонебезпечних предметів.

Відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати не лише цивільні жителі регіонів, де відбуваються (або відбувалися) бойові дії, а й ті, хто постраждав від російських обстрілів вибухонебезпечними предметами на інших територіях, що перебувають під контролем України.

Ці факти будуть підтверджені місцевими територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Завдяки ініціативі Мінветеранів, процес подачі заяв та встановлення статусів для осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також для членів сімей загиблих військовослужбовців став простішим.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну процес отримання статусу значно ускладнився; у деяких випадках на це йшло до 8 місяців і більше. У результаті особи з інвалідністю та сім'ї загиблих зіткнулися з обмеженим доступом до пільг і послуг, які їм гарантувала держава.

Віднедавна статус можна отримати в 30-ти денний термін двома шляхами:

у паперовій формі — через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання;

в електронній формі — через е-кабінет порталу Дія або єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Крім заяви з необхідними даними для отримання статусу, нічого більше не потрібно. Збір документів, яких бракує, лежить не на ветерані, ветерані або сім'ях загиблих, а на компетентних органах. Ці органи мають право запитувати повний пакет документів в уповноважених органів або посадових осіб.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.