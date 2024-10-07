Перший фермер Землі. Сільське господарство розвинулося мільйони років тому і люди тут ні до чого (фото)

Дослідники вважають, що їм вдалося дізнатися точний час, коли мурахи почали розвивати своє сільське господарство, вирощуючи гриби.

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Історія нашої планети налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона встигла стати домівкою для величезної кількості живих організмів — деякі з них процвітають досі, а інші давно вимерли. Наприклад, динозаври, яких, як відомо, приблизно 66 мільйонів років тому погубив величезний космічний камінь, пише PHYS.org.

Падіння астероїда спричинило масове вимирання, що згубило динозаврів, проте були інші види, яким ця подія лише пішла на руку. Низька освітленість, спричинена падінням метеорита, сприяла поширенню грибів, що харчуються органічними речовинами, яких на планеті стало вдосталь через масову загибель рослин і тварин.

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За словами співавтора дослідження, професора Інституту біологічних наук Державного університету Сан-Паулу в Ріу-Кларо (Бразилія) Андре Родрігеса, падіння метеорита і масова загибель усього живого на Землі стала чудовою можливістю для предка групи мурах почати вирощувати ці мікроорганізми.

Зазначимо, що походження мурах, які вирощують гриби, раніше було відносно добре вивчено, однак у вчених не було більш точної часової шкали для цих мікроорганізмів. За словами Родрігеса, їхня нова робота забезпечує найменшу похибку щодо появи цих штамів грибів, які, як вважалося раніше, з'явилися значно пізніше.

Учені зазначають, що датування стало можливим завдяки аналізу так званих ультраконсервативних елементів (UCE) геномів 475 видів грибів, культивованих мурахами та зібраних у різних частинах Америки. UCE — це ділянки, які залишаються в геномі протягом усієї еволюції групи, що походить від її найбільш ранніх предків.

Зображення, збільшене в тисячу разів, показує поживні бульбашки (гонгіліди), які виробляє гриб Leucoagaricus gongylophorus Фото: André Rodrigues/IB-UNESP

Використовуючи цей метод, команді вдалося встановити майже одночасне виникнення двох різних ліній грибів від одного й того самого предка сучасних мурашок-листорізів, що датується приблизно 66 мільйонами років тому. Цікаво, що експерти з мутуалізму меду грибами та мурахами вже давно стверджують, що початок цих відносин, по суті, визначає виникнення сільського господарства. Простими словами, насправді воно розвинулося за десятки мільйонів років до того, як люди почали одомашнювати рослини лише приблизно 12 тисяч років тому.

Дослідження також виявило появу предка коралових грибів, другої групи, яку почали вирощувати мурахи 21 мільйон років тому. Гриб отримав свою назву через те, що він утворює структури, які нагадують мініатюрні колонії морських коралів.

Результати дослідження також підтверджують попередню гіпотезу про те, що гриби, ймовірно, вже пройшли попередню адаптацію до того, як мурахи почали вирощувати їх. Команда також вважає, що предок групи мурах-листорізів жив у безпосередній близькості від грибів, або всередині колоній, або навіть час від часу збираючи їх, щоб харчуватися ними або їхніми продуктами.

Утім, гриби не були основою раціону мурах. Передбачається, що саме тиск, який чиниться ударом метеорита, міг перетворити ці відносини на обов'язковий мутуалізм, де гриби стали залежати від мурашок у плані їжі та розмноження, в той час, як мурашки залежать від грибів виключно як джерела їжі.

До речі, сьогодні мурахи вирощують чотири різні типи грибів. У деяких випадках комахи навіть змінюють ріст вирощуваного продукту, щоб він забезпечував певні поживні речовини.

Раніше Фокус писав про те, що астероїд, який згубив 66 млн років тому динозаврів, був не один.