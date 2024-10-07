Первый фермер Земли. Сельское хозяйство развилось миллионы лет назад и люди тут ни причем (фото)

Исследователи считают, что им удалось узнать точное время, когда муравьи начали развивать свое сельское хозяйство, выращивая грибы.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для огромного количества живых организмов — некоторые из них процветают до сих пор, а другие давно вымерли. Например, динозавры, которых, как известно, около 66 миллионов лет назад погубил огромный космический камень, пишет PHYS.org.

Падение астероида повлекло массовое вымирание, погубившее динозавров, однако были другие виды, которым это событие лишь пошло на руку. Низкая освещенность, вызванная падением метеорита, способствовала распространению грибов, питающихся органическими веществами, которых на планете стало в изобилии из-за массовой гибели растений и животных.

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По словам соавтора исследования, профессора Института биологических наук Государственного университета Сан-Паулу в Риу-Кларо (Бразилия) Андре Родригеса, падение метеорита и массовая гибель всего живого на Земле стала прекрасной возможностью для предка группы муравьев начать выращивать эти микроорганизмы.

Отметим, что происхождение муравьев, выращивающих грибы, ранее было относительно хорошо изучено, однако у ученых не было более точной временной шкалы для этих микроорганизмов. По словам Родригеса, их новая работа обеспечивает наименьшую погрешность в отношении появления этих штаммов грибов, которые, как считалось ранее, появились значительно позже.

Ученые отмечают, что датирование стало возможным благодаря анализу так называемых ультраконсервативных элементов (UCE) геномов 475 видов грибов, культивируемых муравьями и собранных в разных частях Америки. UCE — это области, которые остаются в геноме в течение всей эволюции группы, происходящей от ее самых ранних предков.

Изображение, увеличенное в тысячу раз, демонстрирует питательные пузырьки (гонгилиды), продуцируемые грибом Leucoagaricus gongylophorus Фото: André Rodrigues/IB-UNESP

Используя этот метод, команде удалось установить почти одновременное возникновение двух различных линий грибов от одного и того же предка современных муравьев-листорезов, датируемое около 66 миллионами лет назад. Любопытно, что эксперты по мутуализму меду грибами и муравьями уже давно утверждают, что начало этих отношений, по сути, определяет возникновение сельского хозяйства. Простыми словами, на самом деле оно развилось за десятки миллионов лет до того, как люди начали одомашнивать растения всего около 12 тысяч лет назад.

Исследование также выявило появление предка коралловых грибов, второй группы, которую начали выращивать муравьи 21 миллион лет назад. Гриб получил свое название из-за того, что он образует структуры, напоминающие миниатюрные колонии морских кораллов.

Результаты исследования также подтверждают предыдущую гипотезу о том, что грибы, вероятно, уже прошли предварительную адаптацию до того, как муравьи начали выращивать их. Команда также считает, что предок группы муравьев-листорезов жил в непосредственной близости от грибов, либо внутри колоний, либо даже время от времени собирая их, чтобы питаться ими или их продуктами.

Впрочем, грибы не были основой рациона муравьев. Предполагается, что именно давление, оказываемое ударом метеорита, могло превратить эти отношения в обязательный мутуализм, где грибы стали зависеть от муравьев в плане пищи и размножения, в то время как муравьи зависят от грибов исключительно как источника пищи.

К слову, сегодня грибы выращивают четыре разные типа грибов. В некоторых случаях насекомые даже изменяют рост выращиваемого продукта, чтобы он обеспечивал определенные питательные вещества.

Ранее Фокус писал о том, что астероид, погубивший 66 млн лет назад динозавров, был не один.