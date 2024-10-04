Астероид, погубивший 66 млн лет назад динозавров, был не один: что ему помогло (фото)

Исследователи считают, что миллионы лет назад в Землю врезался вовсе не один разрушительный космический камень, было нечто еще.

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История нашей планеты насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она успела стать домом для невероятного количества видов. Некоторые из них процветают и сегодня, но другие давно вымерли. Например, динозавры, которых 66 миллионов лет назад погубил разрушительный космический камень. Впрочем, теперь ученые считают, что он был не один, пишет Daily Mail.

Хорошо известно, что эпоха динозавров закончилась, когда 66 миллионов лет назад в Землю врезался гигантский астероид. Но новое исследование команды из Университета Хериота-Уотта предполагает, что этот огромный астероид был не один.

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Авторы исследования утверждают, что в тот же год в Землю врезался и второй разрушительный космический камень: его ширина достигала около 500 метров и он врезался в планету недалеко от побережья Гвинейской Республики в Западной Африке.

По словам ведущего автора исследования, доктора Уисдина Николсона, первые свидетельства второго астероида были обнаружены два года назад, в 2022 году, когда доктор Николсон и его коллеги изучали данные сейсмического отражения морского дна Атлантического океана.

Тогда ученые обнаружили впадину глубиной около 9 километров, которая, по мнению команды, могла быть кратером от удара астероида. В новом исследовании команде удалось сделать новые 3D-сейсмические изображения впадины с высоким разрешением, которые подтвердили их подозрения.

Теперь исследователи получили новые сейсмические трехмерные изображения впадины с высоким разрешением Фото: Heriot Watt University

Кратер получил название кратер Надир и возник, когда астероид столкнулся с Землей около 66 миллионов лет назад — он того же возраста, что и астероид, уничтоживший динозавров. По словам доктора Николсона, в общей сложности на планете существует около двух десятков морских кратеров, но ни один из них не был зафиксирован с такой степенью детализации.

Команда утверждает, что кратеры на поверхности планеты, как правило, сильно эродированы, а потому ученые могут видеть только то, что обнажено, тогда как кратеры на других планетных телах обычно показывают только поверхностное выражение.

Эти новые данные позволяют ученым визуализировать кратер в трех измерениях и отодвинуть слои осадочной породы, чтобы рассмотреть кратер на всех уровнях. Еще в 2022 году исследователи предположили, что астероид был бы около 400 метров в ширину. Однако новые изображения подтверждают, что он был даже больше.

Известно, что второй астероид прилетел примерно с 20-40 градусов к северо-востоку, из-за спиральных хребтов, образованных толчками, окружающих центральную вершину кратера — они образуются только после косого удара под низким углом. Ученые предполагают, что астероид врезался в Землю со скоростью около 20 км/с, впрочем, ученые признают, что эти выводы все еще требуют подтверждения.

Ученым также удалось воссоздать хронологию того, что произошло миллионы лет назад: от первоначального столкновения до цунами высотой более 800 метров, которое должно было пересечь Атлантический океан.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры: ученые выяснили, как их найти.