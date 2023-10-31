Вовсе не удар астероида: ученые выяснили, что погубило динозавров 66 млн лет назад

Исследователи считают, что им наконец-то удалось найти истинную причину "катастрофического коллапса", убившего динозавров и других животных миллионы лет назад.

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Не секрет, что миллионы лет назад на Земле жили динозавры, окаменелые кости которых ученые находят по сей день. Предыдущие исследования также установили, что 66 миллионов лет назад произошел некий "катастрофический коллапс", погубивший динозавров и множество другой жизни на Земле, пишет Daily Mail.

В результате ученые десятилетиями ищут то, что стало причиной гибели динозавров на Земле. Ранее уже были озвучены несколько основных теорий: динозавры погибли в результате удара астероида или мощного извержения вулкана. В новом исследовании ученые утверждают, что смогли разгадать эту загадку — динозавры погибли вовсе не от удара астероида.

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По словам команды из Королевской обсерватории Бельгии, основной причиной массовой гибели жизни на Земле стала пыль из измельченной породы, выброшенная в атмосферу планеты. Предполагается, что она заблокировала солнце и препятствовала фотосинтезу растений.

Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что количество пыли составило около 2 000 гигатонн. Для сравнения, это в 11 раз больше, чем вес Эвереста. Ученые также обнаружили, что эта пыль задержалась в атмосфере до 15 лет, фактически вызвав мировую ядерную зиму.

В результате ядерной зимы на Земле растительность погибла, что привело к голоданию многих травоядных видов, в том числе и динозавров. Кроме того, этот климатический коллапс стал началом катастрофического массового вымирания, в результате которого Земля потеряла около 75% всех живых существ.

Ученые неустанно работают над разгадкой этой трагедии с момента открытия кратера Чиксулуб в 1978 году. Однако одного только геологического образования недостаточно, чтобы разгадать тайну массового вымирания. Изначально основной теорией являлось то, что динозавры вымерли на Земле около 66 миллионов лет назад в результате падения астероида. Однако со временем ученые начали сомневаться, что самого только удара массивного астероида было достаточно.

В последнее время ведущей теорией стало предположение о том, что динозавры и большая часть жизни на Земле погибли 66 миллионов лет назад в результате того, что сера или сажа от глобальных лесных пожаров, которые вызвало падение астероида, затмила небо и погрузило планету в долгую темную зиму. В результате большая часть жизни на планете была уничтожена.

Однако в новом исследовании ученые сделали свои выводы на основе частиц, найденных на важном участке окаменелостей. В результате им удалось подтвердить более раннюю гипотезу, предполагающую, что причиной гибели всего живого стала пыль, поднятая падением астероида и вызвавшая ядерную зиму.

Команда отмечает, что частицы были найдены на окаменелом участке Танис в американском штате Северная Дакота. Несмотря на то, что это место находится на расстоянии около 3 километров от кратера, в слоях древнего озера по-прежнему сохранилось несколько удивительных находок. Ученые предполагают, что они датированы периодов времени сразу после удара астероида.

По словам команды, обнаруженные частицы имели размер от 0,8 до 8 микрометров — именно такой размер позволил бы им оставаться в атмосфере Земли около 15 лет. Далее ученые использовали эти данные в климатических моделях и определили, что пыль, вероятно, сыграла гораздо более важную роль в массовом вымирании, чем сам удар астероида. Оценки ученых свидетельствуют о том, что весь материал, выброшенный в атмосферу астероидом, содержал 75% пыли, 24% серы и 1% сажи.

По словам геофизика из Техасского университета в Остине Шона Гулика, который не участвовал в исследовании, результаты данной работы фактически стали ее одной попыткой ответить на "горячий вопрос" о том, что вызвало ядерную зиму. Впрочем, ученый считает, что исследователям так и не удалось найти ответ. С другой стороны он подчеркнул, что выяснение того, что произошло во время массового вымирания чрезвычайно важно, для прогнозирования будущего планеты и человечества.

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