Зовсім не удар астероїда: вчені з'ясували, що згубило динозаврів 66 млн років тому

Дослідники вважають, що їм нарешті вдалося знайти справжню причину "катастрофічного колапсу", який убив динозаврів та інших тварин мільйони років тому.

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Не секрет, що мільйони років тому на Землі жили динозаври, скам'янілі кістки яких вчені знаходять донині. Попередні дослідження також встановили, що 66 мільйонів років тому стався якийсь "катастрофічний колапс", який погубив динозаврів і безліч іншого життя на Землі, пише Daily Mail.

У результаті вчені десятиліттями шукають те, що стало причиною загибелі динозаврів на Землі. Раніше вже було озвучено кілька основних теорій: динозаври загинули внаслідок удару астероїда або потужного виверження вулкана. У новому дослідженні вчені стверджують, що змогли розгадати цю загадку — динозаври загинули зовсім не від удару астероїда.

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За словами команди з Королівської обсерваторії Бельгії, основною причиною масової загибелі життя на Землі став пил із подрібненої породи, викинутий в атмосферу планети. Передбачається, що він заблокував сонце і перешкоджав фотосинтезу рослин.

Результати нового дослідження свідчать про те, що кількість пилу склала приблизно 2 000 гігатонн. Для порівняння, це в 11 разів більше, ніж вага Евересту. Вчені також виявили, що цей пил затримався в атмосфері до 15 років, фактично спричинивши світову ядерну зиму.

Унаслідок ядерної зими на Землі рослинність загинула, що призвело до голодування багатьох травоїдних видів, зокрема й динозаврів. Крім того, цей кліматичний колапс став початком катастрофічного масового вимирання, внаслідок якого Земля втратила майже 75% усіх живих істот.

Науковці невпинно працюють над розгадкою цієї трагедії з моменту відкриття кратера Чиксулуб у 1978 році. Однак одного тільки геологічного утворення недостатньо, щоб розгадати таємницю масового вимирання. Спочатку основною теорією було те, що динозаври вимерли на Землі приблизно 66 мільйонів років тому внаслідок падіння астероїда. Однак із часом учені почали сумніватися, що самого лише удару масивного астероїда було достатньо.

Останнім часом провідною теорією стало припущення про те, що динозаври й більша частина життя на Землі загинули 66 мільйонів років тому внаслідок того, що сірка або сажа від глобальних лісових пожеж, які спричинило падіння астероїда, затьмарила небо і занурила планету в довгу темну зиму. У результаті більшу частину життя на планеті було знищено.

Однак у новому дослідженні вчені зробили свої висновки на основі частинок, знайдених на важливій ділянці скам'янілостей. У результаті їм вдалося підтвердити більш ранню гіпотезу, яка припускає, що причиною загибелі всього живого став пил, піднятий падінням астероїда, що спричинив ядерну зиму.

Команда зазначає, що частинки були знайдені на скам'янілій ділянці Таніс в американському штаті Північна Дакота. Попри те, що це місце розташоване на відстані майже 3 кілометри від кратера, в шарах стародавнього озера, як і раніше, збереглося кілька дивовижних знахідок. Вчені припускають, що вони датовані періодами часу відразу після удару астероїда.

За словами команди, виявлені частинки мали розмір від 0,8 до 8 мікрометрів — саме такий розмір давав би їм змогу залишатися в атмосфері Землі приблизно 15 років. Далі вчені використали ці дані в кліматичних моделях і визначили, що пил, імовірно, відіграв набагато важливішу роль у масовому вимиранні, ніж сам удар астероїда. Оцінки вчених свідчать про те, що весь матеріал, викинутий в атмосферу астероїдом, містив 75% пилу, 24% сірки та 1% сажі.

За словами геофізика з Техаського університету в Остіні Шона Гуліка, який не брав участі в дослідженні, результати цієї роботи фактично стали її однією спробою відповісти на "гаряче питання" про те, що викликало ядерну зиму. Утім, учений вважає, що дослідникам так і не вдалося знайти відповідь. З іншого боку він наголосив, що з'ясування того, що сталося під час масового вимирання, є надзвичайно важливим, для прогнозування майбутнього планети та людства.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як зауроподам вдалося стати такими великими.