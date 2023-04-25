"Нужно до конца года": Польша предлагает продлить запрет на импорт украинской агропродукции

Европейский Союз уже согласился на некоторые предложения Польши и других соседей Украины.

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Польские власти считают, что запрет импорта украинского продовольствия, который введен до конца июня, является недостаточным. Поэтому страна будет просить у Европейского союза разрешения продлить его до конца 2023 года, сообщает издание RMF24.

Так, по словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса, механизмы должны дольше защищать польский рынок.

"До июня мало, нужно хотя бы до конца года. Для нас очень важно, чтобы те механизмы, которые мы сегодня вводим, работали дольше, чтобы они дольше защищали наш польский рынок", — сказал он.

Чиновник отметил, что после дискуссий в Европейском Союзе согласились с некоторыми предложениями Польши и других соседей Украины.

"Несколько продуктов уже включены в список для обсуждения, но у нас еще больше продуктов, за которые мы хотим бороться вместе", — добавил Роберт Телус.

Речь идет, в частности, о яблочном соке, мясе птицы и мягких фруктах. Кроме того, переговорщики настаивают, что предложенных Евросоюзом 100 миллионов евро для помощи фермерам слишком мало.

Переговоры между Еврокомиссией и неформальной коалицией пяти стран – Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Болгарии – продолжатся во вторник, 25 апреля.

Напомним, 18 апреля Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна. Министр сельского хозяйства Роберт Телюс отметил, что Варшава разработала механизмы, гарантирующие, что во время транзита зерно не останется на территории страны.

А на днях руководство ЕС решило возместить расходы фермеров из пяти стран Европы, граничащих с Украиной, чьи интересы пострадали от увеличения экспорта зерновых. В качестве компенсации фермерам выделят 100 млн евро.

Тем временем "зерновое соглашение" между Украиной и РФ могут скоро свернуть. По данным Reuters, Россия хочет выйти из соглашения после 18 мая якобы из-за того, что ее требования по облегчению ее собственного экспорта зерна не были выполнены.