Ограничения неприемлемы: Украина требует от Польши и ЕС отменить запрет на импорт продукции

Польша убедила ЕС запретить вывоз около 90% украинской агропродукции. Дипломаты настаивают на немедленном возобновлении экспорта товаров.

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Посольство Польши и представители ЕС в Украине 28 апреля получили ноты о категорической неприемлемости ситуации по торговым ограничениям на импорт украинской аграрной продукции. Об этом написал в Facebook 29 апреля спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, принципам и нормами Единого рынка ЕС", — подчеркнули в МИД.

Николенко уверен в наличии правовых оснований для немедленного возобновления экспорта аграрных товаров из Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию.

По его утверждению, беспрепятственный экспорт и транзит любой украинской продукции надо обеспечить в другие страны как в пределах, так и за пределами Евросоюза.

"МИД Украины призвал партнеров к поиску сбалансированного решения на основе законодательства ЕС, Соглашения об ассоциации и в духе солидарности. Только так можно совместно успешно противодействовать полномасштабной агрессивной войне России с Украиной и уже сейчас крепить Единый рынок ЕС, участником которого станет Украина", — заключил представитель министерства.

Запрет ввоза из Украины сельхозпродукции: о чем идет речь?

Премьер Польши Матеуш Моравецкий 28 апреля рассказал, что польские власти убедили ЕС запретить импорт из Украины 5 видов сельхозпродукции: пшеницы, кукурузы, рапса, подсолнечника и подсолнечного масла. Это почти 90% объема импорта агропродукции.

Еврокомиссия инициирует расследование по импорту молока, мяса птицы и яиц из Украины. Возможно, по этим продуктам введут таможенные пошлины.

По данным Reuters, "зерновое соглашение" между Украиной и РФ будут сворачивать на следующей неделе.

Фокус ранее писал о протестах фермеров из Польши, Румынии и Словакии. У них появились убытки после появления на рынке дешевого украинского зерна.

Нацбанк Украины подсчитал предварительную сумму убытков от запрета транзита агропродукции из Украины через Восточную Европу. Потери оценили в 200 млн долларов.

Турция вводит пошлину в размере 130% на ввоз пшеницы и другой агропродукции. Минагрополитики уверяет, что зерна из Украины это не коснется — его будут и далее импортировать по нулевой таможенной ставке.