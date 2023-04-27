Почти на 200 миллионов долларов: в НБУ назвали убытки от запрета украинской агропродукции в ЕС

В базовом сценарии НБУ заложено нормальное функционирование зернового коридора до конца года, с учетом снижения рисков безопасности с начала 2024 года.

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В Национальном банке Украины озвучили предварительные потери от запрета транзита украинской агропродукции через страны Восточной Европы. Об этом рассказал в ходе онлайн брифинга 27 апреля 2023 года замглавы НБУ Сергей Николайчук.

"Мы учли этот фактор и уже на второй квартал снизили экспорт нашей агропродукции примерно на 200 млн долларов", — отметил он.

Сергей Николайчук также добавил, что потери от запрета экспорта в страны-соседи будут более значительными.

"Но мы также учитывали возможности переориентации на другие страны, в том числе и за счет использования зернового коридора".

При этом замглавы НБУ сообщил, что в базовом сценарии заложено нормальное функционирование зернового коридора до конца года, с учетом снижения рисков безопасности с начала следующего года — расширение возможностей логистики морскими путями.

"На третий-четвертый квартал этого года мы дополнительных потерь не закладывали. Однако мы прекрасно понимаем, что есть определенные риски, связанные как с возможностью пролонгации этих санкций соседними странами, так и с еще большими осложнениями работы зернового коридора", — сказал Николайчук.

Напомним, часть украинского зерна, которое поступало в Европейский союз, оставалась в результате в ближайших странах. Это спровоцировало резкое снижение цен на внутреннем рынке ЕС, что не понравилось многим фермерам. Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации убытков фермерам.

Европейский Союз также планирует в июне 2023 года продлить военный режим торговли с Киевом, но в новой версии соглашения будут усилены некоторые положения, что позволит в будущем принимать меры для "защиты" своего рынка.

Недавно руководство ЕС решило возместить расходы фермеров из пяти стран Европы, граничащих с Украиной, чьи интересы пострадали от увеличения экспорта зерновых. В качестве компенсации фермерам выделят 100 млн евро.