Майже на 200 мільйонів доларів: у НБУ назвали збитки від заборони української агропродукції у ЄС

У базовому сценарії НБУ закладено нормальне функціонування зернового коридору до кінця року з урахуванням зниження ризиків безпеки з початку 2024 року.

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У Національному банку України озвучили попередні втрати від заборони транзиту української агропродукції через країни Східної Європи. Про це розповів у процесі онлайн брифінгу 27 квітня 2023 року заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Ми врахували цей фактор і вже на другий квартал знизили експорт нашої агропродукції приблизно на 200 млн доларів", — зазначив він.

Сергій Ніколайчук також додав, що втрати від заборони експорту до країн-сусідів будуть більшими.

"Але ми також враховували можливості переорієнтації на інші країни, зокрема за рахунок використання зернового коридору".

Проте заступник голови НБУ повідомив, що у базовому сценарії закладено нормальне функціонування зернового коридору до кінця року, з урахуванням зниження ризиків безпеки з початку наступного року – розширення можливостей логістики морськими шляхами.

"На третій-четвертий квартал цього року ми додаткових втрат не закладали. Однак ми чудово розуміємо, що є певні ризики, пов'язані як з можливістю пролонгації цих санкцій сусідніми країнами, так і ще більшими ускладненнями роботи зернового коридору", — сказав Ніколайчук.

Нагадаємо, частина українського зерна, яке надходило до Європейського союзу, залишалося в результаті у найближчих країнах. Це спровокувало різке зниження цін на внутрішньому ринку ЄС, що не сподобалося багатьом фермерам. Ці країни також отримають 100 млн євро з фондів ЄС для компенсації збитків фермерам.

Європейський Союз також планує у червні 2023 року продовжити військовий режим торгівлі з Києвом, але в новій версії угоди буде посилено деякі положення, що дозволить у майбутньому вживати заходів для "захисту" свого ринку.

Нещодавно керівництво ЄС вирішило відшкодувати витрати фермерів із п'яти країн Європи, що межують з Україною, інтереси яких постраждали від збільшення експорту зернових. Як компенсацію фермерам виділять 100 млн євро.