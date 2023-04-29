Обмеження неприйнятні: Україна вимагає від Польщі та ЄС скасувати заборону імпорту продукції

Польща переконала ЄС заборонити вивезення близько 90% української агропродукції. Дипломати наполягають на негайному відновленні експорту товарів.

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Посольство Польщі та представники ЄС в Україні 28 квітня отримали ноти про категоричну неприйнятність ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції. Про це написав у Facebook 29 квітня речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Такі обмеження, хоч би якими причинами вони обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, принципам та нормами Єдиного ринку ЄС", — наголосили в МЗС.

Ніколенко впевнений у наявності правових підстав для негайного відновлення експорту аграрних товарів з України до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії.

За його твердженням, безперешкодний експорт та транзит будь-якої української продукції треба забезпечити до інших країн як у межах, так і за межами Євросоюзу.

"МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності. Тільки так можна спільно успішно протидіяти повномасштабній агресивній війні Росії з Україною і вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", — підсумував представник міністерства.

Заборона ввезення з України сільгосппродукції: про що йде мова?

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький 28 квітня розповів, що польська влада переконала ЄС заборонити імпорт з України 5 видів сільгосппродукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та олії. Це майже 90% обсягу імпорту агропродукції.

Єврокомісія ініціює розслідування щодо імпорту молока, м'яса птиці та яєць з України. Можливо, на ці продукти запровадять мита.

За даними Reuters, "зернову угоду" між Україною та РФ згортатимуть наступного тижня.

Фокус раніше писав про протести фермерів із Польщі, Румунії та Словаччини. У них виникли збитки після появи на ринку дешевого українського зерна.

Нацбанк України підрахував попередню суму збитків від заборони транзиту агропродукції з України через Східну Європу. Втрати оцінили у 200 млн доларів.

Туреччина вводить мито у розмірі 130% на ввезення пшениці та іншої агропродукції. Мінагрополітики запевняє, що зерна з України це не торкнеться — його й надалі імпортуватимуть за нульовою митною ставкою.