У Туреччині з'явиться мито 130% на імпорт агропродукції: що буде із зерном з України

Україна постачає продукцію до Туреччини переважно за другим митним режимом із розрахунком на те, що потім її продадуть у треті країни.

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Мито у розмірі 130% у Туреччині, яке стосуватиметься всіх країн за ввезення пшениці та іншої агропродукції, не торкнеться більшої частини українського зерна. Тому українська агропродукція й надалі експортуватиметься до Туреччини за нульовою митною ставкою, повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що українська продукція надходить до Туреччини переважно для того, щоб потім бути проданою до третіх країн, тому за неї мита не сплачуються.

У відомстві пояснили, що в Туреччині є два митні режими на імпорт. А саме:

для продукції, що використовується для внутрішнього споживання, з 1 травня 2023 року вводиться мито 130%.

для продукції, яка йде на продаж до третіх країн до або після переробки мито становить 0%.

Україна постачає продукцію до Туреччини переважно за другим митним режимом.

"Якщо говорити у відсотках, то зерна за першим режимом, за який сплачується мито, до Туреччини йде близько 5% від усього експорту до цієї країни", — розповіли у Мінагро.

Мито на ввезення зерна до Туреччини: про що йдеться

25 квітня 2023 року стало відомо, що Туреччина — найбільший покупець української пшениці та ячменю, з 1 травня повертає мито у розмірі 130% на ключові зернові культури, що ввозяться в країну.

Очікується, що такі заходи допоможуть посилити позиції місцевих агровиробників. Імпортна продукція після введення мита буде помітно дорожча за турецьку.

Нагадаємо, 19 квітня, як писали ЗМІ, Угорщина запровадила заборону на імпорт 25 агропродуктів та зернових з України. Будапешт дозволяє транзит продуктів з території України, але лише з ретельною перевіркою на кордоні з використанням електронних пристроїв та патрулів.

Так Фокус повідомляв, що у Євросоюзі розробляють угоду для транзиту українського зерна. Очікується, що Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина забезпечать транзит зерна з України через свої території, а фермери цих країн отримають 100 мільйонів євро із фондів ЄС як компенсацію.