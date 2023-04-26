На півдорозі до компромісу: у Європейському Союзі готують угоду для транзиту українського зерна

Європейський комісар із сільського господарства зазначив, що угода не торкнеться експорту ще восьми категорій продуктів харчування з України, включаючи мед, м'ясо птиці та молочні продукти.

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Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина невдовзі можуть домовитися про умови транзиту п'яти категорій українських продуктів через свої території. Про це пише агентство Reuters.

За словами європейського комісара із сільського господарства Євросоюзу Януша Войцеховського, угода між країнами охопить лише п'ять продуктів, що становлять 80 – 90% імпорту. При цьому угода не торкнеться експорту ще восьми категорій продуктів харчування, наприклад мед, м'ясо птиці та молочні продукти.

"Я думаю, що ми дуже, дуже близькі до доброї угоди. Інші країни Європейського Союзу також не проти такої угоди", — зазначив він.

Наразі Єврокомісія веде переговори про це з п'ятьма країнами. Януш Войцеховський зазначив, що виконавчий орган Євросоюзу надав дані, в яких зазначено точний вплив імпорту сільськогосподарської продукції.

Він також додав, що його прямі переговори з міністром сільського господарства Польщі показали, що їхні позиції є дуже близькими.

"Польща є провідною країною з цих п'яти країн, і вона справді дуже близька до того, щоб знайти рішення", — сказав він.

Згідно з пропозицією, п'ять країн мають забезпечити транзит українського зерна через свої території, а фермери цих країн мають отримати 100 мільйонів євро з фондів ЄС як компенсацію.

Нагадаємо, 18 квітня Україна та Польща домовилися про відновлення транзиту зерна. Міністр сільського господарства Роберт Телюс зазначив, що Варшава розробила механізми, які гарантують, що під час транзиту зерно не залишиться на території країни.

А 19 квітня ЗМІ писали, що Угорщина заборонила імпорт 25 агропродуктів та зернових з України. Будапешт не забороняє транзит продуктів з території України, але їх ретельно перевірятимуть на кордоні за допомогою електронних пристроїв та патрулів.