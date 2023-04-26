На полпути к компромиссу: в Европейском Союзе готовят сделку для транзита украинского зерна

Европейский комиссар по сельскому хозяйству отметил, что соглашение не затронет экспорт еще восьми категорий продуктов питания из Украины, включая мед, мясо птицы и молочные продукты.

Related video

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия вскоре могут договориться об условиях транзита пяти категорий украинских продуктов питания через свои территории. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам европейского комиссара по сельскому хозяйству Евросоюза Януша Войцеховского, сделка между странами охватит только пять продуктов, представляющих 80 – 90% импорта. При этом соглашение не затронет экспорт еще восьми категорий продуктов питания, например мед, мясо птицы и молочные продукты.

"Я думаю, что мы очень, очень близки к хорошему соглашению. Другие страны Европейского Союза тоже не против такого соглашения", — отметил он.

Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры об этом с пятью странами. Януш Войцеховский отметил, что исполнительный орган Евросоюза представил данные, в которых указано точное влияние импорта сельскохозяйственной продукции.

Он также добавил, что его прямые переговоры с министром сельского хозяйства Польши показали, что их позиции очень близки.

"Польша является ведущей страной из этих пяти стран, и она действительно очень близка к тому, чтобы найти решение", — сказал он.

Согласно предложению, пять стран должны будут обеспечить транзит украинского зерна через свои территории, а фермеры этих стран должны будут получить 100 миллионов евро из фондов ЕС в качестве компенсации.

Напомним, 18 апреля Украина и Польша договорились о возобновлении транзита зерна. Министр сельского хозяйства Роберт Телюс отметил, что Варшава разработала механизмы, гарантирующие, что во время транзита зерно не останется на территории страны.

А 19 апреля СМИ писали, что Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов и зерновых из Украины. Будапешт не запрещает транзит продуктов с территории Украины, но их будут тщательно проверять на границе с помощью электронных устройств и патрулей.