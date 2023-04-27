В Турции появится пошлина 130% на импорт агропродукции: что будет с зерном из Украины

Украина поставляет продукцию в Турцию преимущественно по второму таможенному режиму с расчетом на то, что потом ее продадут в третьи страны.

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Пошлина в размере 130% в Турции, которая будет касаться всех стран за ввоз пшеницы и другой агропродукции, не затронет большую часть украинского зерна. Поэтому украинская агропродукция и дальше будет экспортироваться в Турцию по нулевой таможенной ставке, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что украинская продукция поступает в Турцию преимущественно для того, чтобы потом быть проданной в третьи страны, поэтому за нее пошлины не платятся.

В ведомстве объяснили, что в Турции есть два таможенных режима на импорт. А именно:

для продукции, используемой для внутреннего потребления с 1 мая 2023 года вводится пошлина 130%.

для продукции, которая идет на продажу в третьи страны до или после переработки пошлина составляет 0%.

Украина поставляет продукцию в Турцию преимущественно по второму таможенному режиму.

"Если говорить в процентах, то зерна по первому режиму, за который уплачивается пошлина, в Турцию идет около 5% от всего экспорта в эту страну", — рассказали в Минагро.

Пошлина на ввоз зерна в Турцию: о чем речь

25 апреля 2023 года стало известно, что Турция — крупнейший покупатель украинской пшеницы и ячменя, с 1 мая возвращает пошлину в размере 130% на ввозимые в страну ключевые зерновые культуры.

Ожидается, что такие меры помогут усилить позиции местных агропроизводителей. Импортная продукция после ввода пошлины будет заметно дороже турецкой.

Напомним, 19 апреля, как писали СМИ, Венгрия ввела запрет на импорт 25 агропродуктов и зерновых из Украины. Будапешт разрешает транзит продуктов с территории Украины, но только с тщательной проверкой на границе с использованием электронных устройств и патрулей.

Так Фокус сообщал, что в Евросоюзе разрабатывают сделку для транзита украинского зерна. Ожидается, что Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обеспечат транзит зерна из Украины через свои территории, а фермеры этих стран получат 100 миллионов евро из фондов ЕС в качестве компенсации.