Протести фермерів не допомогли: ЄС продовжив безмитний експорт українського зерна на рік, — ЗМІ

Формально про затверджене рішення оголосять наступного місяця, але вже зараз відомо: Україна зможе постачати зерно в ЄС без мит. Водночас будуть зроблені й деякі поступки на користь східноєвропейських аграріїв.

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Попри протести фермерів із сусідніх з Україною країн, таких як Польща, Румунія та Словаччина, інтереси яких постраждали від появи на національних ринках дешевого українського зерна, зернові з України ще протягом року продовжать безмитно ввозитися на територію ЄС. Про це повідомляє The New York Times.

У п'ятницю, 28 квітня, на зустрічі послів ЄС було погоджено продовження безмитного експорту. Водночас представники ЄС пішли й на поступки на користь інших східноєвропейських країн. Про продовження безмитного експорту оголосив представник Швеції, яка головувала на зустрічі в Брюсселі. Формально про затверджене рішення оголосять наступного місяця.

Скасування мит спочатку розглядалося як крайній захід, щоб створити дешеві сухопутні маршрути, спростити постачання українських зернових і, як наслідок, полегшити глобальну продовольчу кризу, яку частково спровокувала російська блокада портів у Чорному морі.

Блокування портів позбавляє доходу Україну на тлі повномасштабного вторгнення російських військ, що триває.

У зв'язку з цим ООН за посередництва Туреччини погодила зерновий коридор, яким зерно з портів Одеси й інших міст може транспортуватися під пильним наглядом. Але дію цього механізму доводиться продовжувати кожні три місяці. Цього тижня Росія заявила, що може вийти із зернової угоди.

Скасування мит на українське зерно

Скасування мит на українське зерно уможливило постачання зернових до сусідніх країн, таких як Польща й Угорщина, сухопутними маршрутами. Автори ініціативи керувалися добрими намірами, але це виявилося не в інтересах інших європейських аграріїв.

Тонни українських зернових, значно дешевших, переповнили сусідні ринки. Замість подальшого транспортування, зерно з України накопичувалося на складах у сусідніх країнах ЄС, що обрушило ціни.

Нагадаємо, що напередодні, 27 квітня, в НБУ повідомили про збитки від заборони на українську агропродукцію в ЄС майже на 200 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині з'явиться мито 130% на імпорт агропродукції. Між Україною і Туреччиною діє митний режим, який передбачає подальший продаж до третіх країн.