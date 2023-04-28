Протесты фермеров не помогли: ЕС продлил беспошлинный экспорт украинского зерна на год, — СМИ

Формально об утвержденном решении объявят в следующем месяце, но уже сейчас известно: Украина сможет поставлять зерно в ЕС без пошлин. Вместе с тем будут сделаны и некоторые уступки в интересах восточноевропейских аграриев.

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Несмотря на протесты фермеров из соседних с Украиной стран, таких как Польша, Румыния и Словакия, чьи интересы пострадали от появления на национальных рынках дешевого украинского зерна, зерновые из Украины еще в течение года продолжат беспошлинно ввозиться на территорию ЕС. Об этом сообщает The New York Times.

В пятницу, 28 апреля, на встрече послов ЕС было согласовано продление беспошлинного экспорта. Вместе с тем представители ЕС пошли на уступки в интересах других восточноевропейских стран. О продлении беспошлинного экспорта объявил представитель Швеции, которая председательствовала на встрече в Брюсселе. Формально об утвержденном решении объявят в следующем месяце.

Отмена пошлин изначально рассматривалась как крайняя мера, чтобы создать дешевые сухопутные маршруты, упростить поставки украинских зерновых и, как следствие, облегчить глобальный продовольственный кризис, который отчасти спровоцировала российская блокада портов в Черном море.

Блокировка портов лишает дохода Украину на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения российских войск.

В этой связи ООН при посредничестве Турции согласовала зерновой коридор, по которому зерно из портов Одессы и других может транспортироваться под пристальным надзором. Но действие этого механизма приходится продлевать каждые три месяца. На этой неделе Россия заявила, что может выйти из зерновой сделки.

Отмена пошлин на украинское зерно

Отмена пошлин на украинское зерно сделала возможной поставки в соседние страны, такие как Польша и Венгрия, по сухопутным маршрутам. Авторы инициативы руководствовались добрыми намерениями, но это оказалась не в интересах других европейских аграриев.

Тонны украинских зерновых, существенно более дешевых, переполнили соседние рынки. Вместо дальнейшей транспортировки зерно из Украины скапливалось на складах в соседних странах ЕС, что обрушило цены.

Напомним, что накануне, 27 апреля, в НБУ сообщили об убытках от запрета на украинскую агропродукцию в ЕС — почти 200 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в Турции появится пошлина 130% на импорт агропродукции. Между Украиной и Турцией действует таможенный режим, предусматривающий последующую продажу в третьи страны.