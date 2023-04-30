За два дні: у Європі готуються до ембарго на агроімпорт із України

П'ять країн Європи вже погодилися з вимогою Євросоюзу скасувати заборону імпорту українських товарів, залишивши ембарго лише на чотири види продукції.

Related video

До 2 травня 2023 року Польща має зняти заборону на імпорт продуктів харчування з України та замінити її рішенням Єврокомісії, тобто ввести ембарго на чотири товари — пшеницю, кукурудзу, насіння ріпаку та соняшнику. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Проєкт регламенту ЄС незабаром буде розроблений Єврокомісією (ЄК), чиновники планують, що заборона на імпорт агропродукції з України в Польщу, Болгарію, Угорщину та Словаччину почне працювати з 2 травня. Ці країни вже погодилися скасувати заборону на імпорт українських товарів, яку було введено як національний захід. Зараз ЄК чекає на конкретні рішення щодо цього, мета яких — уникнути паралельного застосування заборон.

Водночас соняшникова олія та інші сільськогосподарські товари підлягатимуть дослідженню, і в разі виявлення проблем на ринку можуть бути запроваджені тарифи. Фермери з п'яти країн також матимуть підтримку в розмірі 100 мільйонів євро, з яких польські фермери — майже 40 мільйонів.

Агроекспорт із України під забороною: як усе починалося

Ще 15 квітня уряд Польщі вирішив запровадити заборону на ввезення та транзит зерна й іншого продовольства з України. Незабаром такі ж заходи з'явилися ще в кількох державах, наприклад в Угорщині, Румунії та Словаччині.

Причина — масові протести фермерів, які через дешеву агропродукцію з України втратили можливість реалізовувати свою власну продукцію.

18 квітня з'явилася інформація, що уряди України та Польщі досягли домовленостей щодо відновлення транзиту української продукції через польську територію. За словами міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, Польща використовуватиме спеціальні трекери для того, щоб перевіряти переміщення української продукції по території країни.

Уже 23 числа Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника з України. Також Європейська комісія погодилася запровадити заборону на імпорт соняшникової олії з України, але запропонувала зберегти її транзит. Україна у відповідь на це вимагала від Польщі та ЄС зняти заборони на імпорт продукції.